Flere boligsalg på fastlandet enn på Gossen

Bolig

Fem eiendommer i Aukra kommune ble solgt for over 4 millioner kroner i 2019. Fire av dem ligger på fastlandsdelen av kommunen. Aller dyrest var Vollskaret 23 som ble solgt for 4,6 millioner fra Daniel Strøm og Anne Emilie Haugen Solbu til Even Mikal Tangen og Mari Eline Småge.