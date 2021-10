Må en lærer være god i matte?

Meninger

Høyre innførte i 2016 et krav om at alle lærerstudenter må ha gått ut av videregående med minst en firer i matte. Nå ønsker den nye regjeringa å skrote denne særregelen for lærerutdanningen. Det er klokt. Norge trenger flere lærere, og det er liten grunn til å la mattekarakteren på videregående stå som et stengsel for unge mennesker som ser en framtid i læreryrket.

En god lærer husker man hele livet. For de aller fleste elever er det nok underordnet hva vedkommende fikk i matte på videregående. Etter en ny runde med debatt om dette mattekravet gikk jeg gjennom skoleåra på nytt. Jeg har sjølsagt ikke sett karakterboka til lærerne mine, men de jeg husker best framhevet seg på andre måter enn ved mattekunnskaper. Sjølsagt trenger skolen dyktige lærere som kan hjelpe elevene med tall. Men det blir for snevert dersom dette skal være et absolutt krav til de som vil ta utdanningen.

Det blir ofte vitset med at journalister burde hatt et ekstra kurs i matte. Det er en grunn til det. Altfor ofte gjør vi enkle regnefeil på trykk. Likevel er jeg overbevist om at vi ville gått glipp av mange gode reportere dersom journalistutdanningen hadde innført et mattekrav. Jeg tror ikke engang at vi er tjent med et absolutt krav i norsk. Sjøl har jeg i hvert fall møtt mange gode journalister som strevde litt på videregående. Høgskoleutdanningens mål må sjølsagt være å gjøre folk klare til den sammensatte arbeidshverdagen som møter dem etter endt utdanning.

Debatten om karakterkravet kan ta motet fra unge mennesker. Mange unge er positive og nysgjerrige på læreryrket. Et karakterkrav gjør kanskje at noen slår fra seg ideen før det er nødvendig. Tilhengerne av firerkravet viser til at flere studenter fullfører lærerutdanningen etter at kravet ble innført. Det er bra, og bør absolutt tas med når saka diskuteres. Samtidig har man ikke tall på hvor mange studenter man kunne hatt dersom det ikke hadde vært et slikt krav. Slike krav kan også føre til unødig karakterpress i enkeltfag.

I et innlegg i Aftenposten skriver stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde (H) at matematikk er det faget der foreldrenes utdanningsbakgrunn har mest å si for hvilke karakterer en elev får, og der man ofte ser at elever faller bak. Dette viser jo viktigheten av å ha gode mattelærere. Samtidig er det grunn til å spørre om det også vil bidra til foreldrenes utdanningsbakgrunn vil ha betydning for lærerrekruttering.

