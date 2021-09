Valgløfter i siste liten

Meninger

Lørdag kommer det til å være stor aktivitet på torget i Molde og mange andre steder i Romsdal. Gjennom valgkampen har det på det meste vært over ti valgboder i Storgata. Med brosjyrer, kaffe, valgløfter og stunts blir velgerne forsøkt overbevist. I innspurten handler det ikke bare om politikk. SV lover å klippe luggen. Høyre skal sykle til Oslo. Fortutsatt at det går riktig veg, selvsagt. Fredag kveld ble lampa slokt for den siste tv-debatten. Men også de siste målingene indikerer at det fortsatt er tvilere å kjempe om. I tillegg er det viktig å få folk til å faktisk møte opp i valglokalet.