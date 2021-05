Et varslet frafall

Meninger

Vi som underskriver dette innlegget har mange års erfaring fra videregående skole, både fra yrkesfaglig og studiespesialiserende linje, ved Fræna vidaregåande skole, Romsdal videregående skole og Molde videregående skole.

Vi har møtt elever fra mange land og med mange ulike morsmål. Ivrige elever, festlige elever, trassige elever, elever med store forhåpninger og med store drømmer om å skape seg ei framtid i Norge, et land hvor utdanning er gratis og åpen for alle samfunnsgrupper, et land hvor drømmer kan realiseres.

Vi har dessverre altfor ofte opplevd at minoritetsspråklige elever møter opp med til dels store mangler i norskkunnskaper og at drømmer blir knust. Det er et stort sprang fra å beherske dagligtale til å lykkes med «skolenorsk» i videregående skole. Det stilles store krav til lese- og skriveferdigheter, noe elever med norsk som morsmål har brukt 10 år på å skaffe seg. Det er vondt å se den nedturen de minoritetsspråklige elvene opplever, og ja, noen gir opp og slutter.

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet leverte Rambøll Management Consulting i februar 2016 en rapport som evaluerte «Særskilt norskopplæring og innføringstilbud». Datagrunnlaget besto av breddeundersøkelser og dybdeintervjuer med både skoleeiere, skoleledere, lærere og elever, både på kommunalt og fylkeskommunalt nivå.

Rambølls rapport peker særlig på:

Mange elever får et for dårlig språkopplæringstilbud

Det er stor mangel på lærere med relevant kompetanse til å undervise elever med vedtak om særskilt språkopplæring.

Mange elever overføres til ordinær undervisning for tidlig, og før de har fått gode nok norskferdigheter til å følge ordinær undervisning.

Det er store forskjeller mellom skoler og skoleeiere når det gjelder kunnskap om og villighet til å prioritere særskilt språkopplæring.

Grunnskolestatistikk, GSI, viser en nedgang i antall læretimer per elev i særskilt språkopplæring de siste fem årene.

Innføringstilbud, både i grunnskole og i videregående opplæring, vurderes som en svært positiv ordning.

Statistikk over gjennomstrømming i videregående opplæring viser at innvandrere har høyere frafall i videregående opplæring.

Rapporten understreker at det er en viktig samfunnsoppgave i årene fremover å sikre at minoritetsspråklige elever får et godt og tilpasset opplæringstilbud, som understøtter innlæring av muntlige og skriftlige norskferdigheter og som styrker deres muligheter til å fullføre og bestå videregående opplæring og kvalifisere dem for videre deltakelse i utdanning og arbeid.

Vi som underskriver her lurer på hvorfor Molde kommune setter innføringsklassene i spill nok en gang. Innføringsklassene i Molde er en suksesshistorie. Her fins nettopp det kompetansemiljøet som rapporten anbefaler å bygge opp. Her gis elevene mulighet til å bruke nok tid på å få på plass tilstrekkelige norskkunnskaper til å ha utbytte av undervisning i ordinære klasser. Hvordan tenker en kommuneledelse som i år igjen legger innføringsklassene på blokka?

Fagsjef for skole i Molde kommune, Ivar Vereide, blir i Budstikka spurt om hvordan kommunen ser for seg det framtidige tilbudet for minoritetsspråklige. Han ønsker ikke å konkretisere. Hvor mange timer i uka den enkelte elev kan få, er litt hemmelig, kompetansen i grunnleggende norsk ute på skolene sies det ikke noe om. Dette er ikke helt betryggende.

Ordfører Dahl snakker økonomi, på inn- og utpust, og mener det kan være behov for å vurdere om opplæringen for minoritetsspråklige bør organiseres på en annen måte, eventuelt uten det kompetansesenteret som innføringsklassene er. Ingenting er bestemt, men alt skal bli like bra som før. God opplæring til alle.

Utvalgsleder Tennøys syn kjenner vi, hun hevder at nyankomne elever lærer best ved å bli satt rett inn i ordinære klasser. Dette er noe hun tror, men lar være å dokumentere.

Kommunedirektøren sier i sin innstilling om fremtidig organisering av innføringstilbud og grunnleggende norsk oppfølging i Molde kommune: «Det er ikke gjennomført evaluering i Molde kommune for hvilken modell eller organisering av særskilt norskopplæring som gir best opplæring eller integrering». Allikevel innstiller kommunedirektøren på å avvikle innføringsklassene. Vi etterlyser et mer opplyst beslutningsgrunnlag for kommunen.

Vi unner de minoritetsspråklige elevene en fair sjanse til å lykkes i videregående skole. Da må vi satse mer og ikke mindre på kvalifisert norskopplæring, gitt av kompetente lærere på et tidlig stadium.

Gode ferdigheter i norsk er en forutsetning for å lykkes i skolen. Det kan ta flere år før minoritetsspråklige elever har nådd det ferdighetsnivået i norsk som er nødvendig for at de skal få fullt utbytte av undervisningen. Internasjonale studier peker på at det gjerne trengs 5 – 7 år før dette er på plass. Rapporten advarer mot forestillinger om at tilegnelsen av nødvendige kunnskaper i norsk går raskt, og at elevene kan klare seg uten spesiell tilrettelegging og støtte etter kort tid.

Selv om regelverket åpner for at elevene kan gå i innføringstilbud i inntil to år, avdekker evalueringsrapport-

en at mange skoleeiere velger å avgrense tilbudet til ett år, med begrunnelse om at det er viktig at elevene raskt integreres i ordinære klasser. Evalueringen tyder på at mange elever overføres til ordinær undervisning for tidlig og før de har fått gode nok norskferdigheter til å følge ordinær undervisning.

Det finnes ikke noe belegg for at minoritetsspråklige elever lykkes best ved å bli kasta ut på dypt vann i ordinære klasser. Det å bli en god språkbruker, krever at eleven får nok tid og muligheter til å øve, prøve og feile i trygge omgivelser med kvalifiserte lærere.

Antall elever som søker seg til innføringsklassene vil sjølsagt kunne variere fra det ene året til det andre, og særlig nå med stengte grenser. Det betyr ikke at vi bør kvitte oss med et kompetansesenter som innføringsklassene. Vi mener heller at innføringsklassene må styrkes, og at også elever utafor det sentrale byområdet må få tilbudet.