Et historisk valgår

Meninger

Akkurat nå kan det virke litt fjernt at vi i høst skal ha et nytt stortingsvalg. Ikke minst etter det som har skjedd i Washington de siste dagene.

Men det kan kanskje gjøre godt å heller fokusere på norsk politikk og det som skal skje mandag 13. september. Da skal vi avgjøre om det er Erna som skal få regjere i en periode til – eller om de rødgrønne skal få overta regjeringsmakta. Med dagens politiske bilde, skal vi heller ikke se bort fra en helt annen konstellasjon enn de to blokkene.

Valget 2021 kan bli historisk av flere årsaker. Det er første stortingsvalg siden regionreformen. Med andre ord vil det ikke være samsvar mellom antall fylker og Grunnloven som sier at «Riket er inndelt i 19 valgdistrikt.» Det løses ved at i stortingsvalget i 2021 er det 19 valgdistrikter fordelt på de 11 nye fylkeskommunene.

Valget er også historisk siden det skjer under en pandemi. Vi både håper og tror at situasjonen rundt koronaviruset vil være langt bedre i september enn nå, ikke minst takket være vaksinen. Men vi er ganske sikker på pandemien – og håndteringen av krisen – vil få stor betydning for valgresultatet i 2021.

For litt over 100 år siden, ved stortingsvalget i 1918, var også verden og Norge rammet av en pandemi. Spanskesyken var på sitt verste midt i valgkampen høsten 1918. På torget i Molde talte Arbeiderpartiets legendariske Martin Tranmæl, samtidig som Romsdal også var hardt rammet av viruset. Ved det valget ble Ap landets største parti med 31,6 prosent av stemmene.

Skal vi tro en helt ny meningsmåling er Arbeiderpartiet drøye 100 år etter landets tredje største parti, bak Senterpartiet og Høyre. Ap får en oppslutning på 20,1 prosent i Norstats måling for Aftenposten, som ble offentliggjort i starten av denne uka. Høyre faller også på målingen, men er med 22,6 prosent oppslutning landets største parti. Senterpartiet er forbi Ap og får 21,3 prosent.

Meningsmålinger, over et halvt år før vi skal stemme, har stort sett bare verdi i øyeblikket. Men at vi skal snakke om norsk politikk igjen, ja det kjennes godt akkurat nå.