Kavli Moen gard fram fra dvalen

Meninger

Ei eventyrlig historie har sitt utspring i Eresfjord. Det er historien om bondegutten Fred Kavli som etter ingeniørutdanningen reiste til USA og skapte en industrivirksomhet, blant annet med produksjon av sensorer til bilindustrien og flyindustrien, noe som gjorde ham til milliardær. Fred Kavli var opptatt av å finne nye løsninger. Nytenking og forskning – spesielt forskning på naturens byggesteiner, nanovitenskap – fikk en stadig større plass, og på sine eldre dager donerte Fred Kavli formuen etter livsverket sitt til forskning.

I Eresfjord restaurerte og fornyet Fred Kavli heimgården. Kavli Moen gard framstår som et praktanlegg, med konferansefasiliteter og møterom, overnattingsplasser og utstilling av blant annet maskiner til knottproduksjon og landbruksredskaper fra bygda. Eiendommen forvaltes av Kavli Foundation i USA, og gjennom årene har det vært lokale drivere av anlegget, som Oline og Bjørn Alexander og Nikolai Finset.

Nå har eierne av Kavli Moen gard og Romsdalsmuseet skrevet en intensjonsavtale som innebærer at Romsdalsmuseet får ansvaret for å drifte anlegget i Eresfjord, i første omgang i fem år. Avtalen skal behandles av styret for museet i november. Det er åpenbare fordeler ved å la Romsdalsmuseet komme inn og ha driftsansvaret. Historien om Fred Kavli som ble verdensborger er både spennende og imponerende. Romsdalsmuseet er dyktig på formidling og historiefortelling, og vil utvilsomt kunne skape innhold på Kavli Moen gard. Mulighetene for samspill med Nesset Prestegård ligger også der.

Fred Kavli hadde tydelige ønsker da han opprettet stiftelsen. Han ville støtte utvikling innen naturvitenskapen, og få allmennheten til å forstå vitenskapelig forskning. Vi tar for gitt at Kavlis ambisjoner legges til grunn når Kavli Moen gard skal driftes videre. NTNU i Tronheim inngår i nettverket til Kavli Foundation når det gjelder nevrovitenskap. Det bør også være interessant for Høgskolen i Molde å knytte seg til Kavli Moen gard som partner med tanke på gjøre stedet til et arnested for avansert forskning, med kurs, seminar og samlinger i Eresfjord. For indre deler av Molde kommune kan nysatsingen på Kavli Moen gard gi et løft i form av aktivitet og arbeidsplasser.