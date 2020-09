«Det Molde-regionen trenger er en samlende ordfører som respekterer voteringer foretatt i demokratiets ånd»

Meninger

Leser i Romsdals Budstikke at ordfører Torgeir Dahl er «grunnleggende bekymret for utviklingen i kommunen».

Reagerte kraftig på vedtak i deponisaken: – Grunnleggende bekymret for utviklingen i kommunen Ordfører Torgeir Dahl (H) reagerte kraftig på vedtaket som ble gjort i deponisaken i Molde formannskap tirsdag. Etter voteringen måtte han ta ti minutters pause.

Det er det flere av oss som er, og vi har vært det over lang tid.

At ordfører Dahl går ut og sutrer i avisa, og prøver å så tvil om fremtiden til kommunen på grunn av nederlag i et enkeltvedtak, blir rett usmakelig.

Dette innlegget skal ikke handle om enkeltsaken Deponiet på Raudsand, men jeg må faktisk få lov til å minne ordføreren om at gruvedriften på Raudsand ble avviklet i 1982.

Den økonomiske usikkerheten til kommunen er nok ikke et direkte resultat av at det ikke blir deponi for farlig avfall der, 40 år etter at siste mann stemplet ut av gruvedriften!

I stedet for å male fanden på veggen om det ikke skulle bli deponi, så kan man heller se til andre regioner som har høstet frukter av tidligere gruvedrift og gjort noe positivt ut av det.

Se til Eide og hva de har fått til med Bergtatt, se til Bergstaden Røros, se til Folldal, de nektet å legge seg ned og grine da slaget var tapt, men utnyttet den situasjonen de havnet i.

Nå sier ikke jeg at dette er mulig på Raudsand, men at det kun er deponi plassen er brukende til, det har jeg vanskeligheter med å se, men det kommer vel an på hva man vil se.

Ordføreren er dessverre rask med å gå ut å forsøke å svartmale situasjonen, spre frykt om konsekvensene av å ikke støtte ordføreren, og at det nærmest er den enkeltes å politiker sitt ansvar hver gang Høyre ikke får flertall for sine forslag.

Mange voteringer har vi sett at ordføreren har fått vippet i sin favør med å spille på samvittighet. Molde kommunes politiske organ forventes å være fritt for hersketeknikk og fryktbyggende kultur!

For ordføreren skal være ordfører for hele Molde kommune! I formannskapet sist stemte alle andre folkevalgte enn de fra Høyre, for det de mener er det beste for innbyggerene ut ifra sine oppfatninger.

Den friheten har vi i et demokrati. Demokratiet må ordføreren faktisk snart begynne å respektere.

Det er ikke slik at alle avgjørelser som ikke går etter ordførerens pipe er radikale og farlige for regionen, men heller tvert imot i mange tilfeller.

At ordføreren nå nærmest henger ut andre medlemmer av formannskapet og kommunestyret som en gjeng som både er uansvarlige, som jobber mot privat næringsliv, er stygg i spåkbruken og «rett og slett ikke greier å ha en god dialog», det er ikke en samlende ordfører verdig, Torgeir!

Om ordføreren nærmest sender mistillit til kommunestyret og formannskap gjennom avisa, skal han vite at han kan få svar på tiltale der!

«Jeg er jo redd for at det skal tas en slags hevn. Men jeg håper folk klarer å nullstille seg og behandle andre saker rasjonelt, og gjøre fornuftige vedtak, sier Torgeir Dahl» .

Jeg forventer at du her står til regning og appelerer til din egen Høyre gruppe, som er de som tilsynelatende ut fra ditt ståpunkt har noe å hevne, siden vedtaket du henger avisartikkelen på, angår en sak hvor voteringen gikk i dissfavør av Høyre?

En sånn uttalelse er ikke en ordfører verdig, den skaper verken tillit, samarbeid, eller bygger oppunder en god dialog uten en skarp tone dessverre.

Det Molde-regionen trenger er en samlende ordfører som respekterer voteringer foretatt i demokratiets ånd!

For like viktig som at vi må ha gjensidig tillit, er det å huske på at misstillit kan også gå begge veier.

Anders Vollan

Leder, Molde Frp

------------------------------------------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal