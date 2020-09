Cupen i fotball bør avlyses

Meninger

I slutten av mars skulle en norske fotballag møttes til de første offisielle kampene for sesongen. De første kvalifiseringsrundene i NM, oftest benevnt som cupen, er et sikkert vårtegn. Slik ble det ikke i år da idretten måtte stenge ned for å delta i dugnaden mot spredning av koronaviruset. Fem måneder seinere venter breddeklubbene fortsatt på klarsignal til å starte treninger. Eliten spiller fotball med strenge smittevernregler og 200 tilskuere på tribunen. Fortsatt er det uklart om cupen blir arrangert.

Dette året har vært slitsomt for alle som er glad i bredden i norsk fotball. Så lenge bredden er avskåret fra å delta bør ikke cupen arrangeres. Når klubber fra tredjedivisjon og ned fortsatt ikke har mulighet til å trene med kontakt er det utenkelig at de kan begynne å spille cupkamper om noen uker. Man står igjen med at det skal kåres en norgesmester blant de profesjonelle klubbene, da forsvinner samtidig sjarmen. Fra eget område vet vi hvor stort det er når et av fylkets eliteserielag skal møte lokale breddeklubbert tidlig i turneringen. Tanken på en cupbombe gir nerve. En avgjørelse er nå på overtid, og svaret er ganske klart. Cupen bør ikke arrangeres for eliten. Det riktige blir derfor å avlyse.

Det tilhører sjeldenhetene at klubber under det tredje nivået når langt i turneringen. Det er ikke det viktige i denne saka, for cupen handler ikke bare om finalen på Ullevål. På vegen skal de store klubbene møte tøff motstand og folkefest rundt om i Norge. Breddeklubbene har allerede måttet avfinne seg med at de står langt bak i prioriteringskøen. Eliteklubbene har allerede en presset kalender, og det er ikke ubegrenset hvor langt utover vinteren det er riktig å strekke sesongen.

I stedet for å utrede alternative løsninger bør man løfte blikket mot 2021 for å se hvordan man igjen kan skape cupfest og både topp og bredde. Cupen i fotball har lange og rike tradisjoner. Fotballen tåler at det ikke blir en cupfinale i år. Det er en langt bedre løsning enn å sette i gang en fest uten å invitere bredden.