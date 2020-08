Munnbind og markedskreftene

Meninger

I Norge er det i skrivende stund ikke kommet noe generelt påbud om bruk av munnbind. Norske myndigheter og fagfolk var lenge skeptisk til et slikt påbud. Fordi mange bruker munnbind feil, sjøl helseministeren gjorde det. Og fordi det var frykt for at hamstring av munnbind skulle ramme helsesektoren – hvor behovet er størst og viktigst.

Hvorvidt bruk av munnbind skal anbefales i Norge, helt eller delvis, skal vi overlate til dem som har kompetanse på området. Oslo kommune ønsker nasjonale råd om munnbind på busser og trikker. Fredag kommer det trolig råd om munnbind-bruk i kollektivtrafikken, varsler helseminister Bernt Høie.

Vi er bekymret for at påbud om munnbind kan ramme skeivt. Fra før er det kjent at pandemier også dessverre følger sosiale skillelinjer. Bor du for eksempel trangt, under dårlige sanitære forhold og ikke har mulighet til å være heime fra jobb er det ugunstige variabler i en smittesituasjon. Skal du samtidig reise kollektivt for å komme på jobb, og ikke har råd til munnbind øker trolig risikoen ytterligere.

En 100-pakning med munnbind kostet omtrent 180 kroner før koronakrisen. I dag koster et tilsvarende produkt ofte mellom 700–800 kroner – med bare 50 munnbind i pakken. Konkurransetilsynet har foreløpig varslet at de ikke vil sette noe pristak på munnbind sjøl om prisene har steget på grensa til det vi vil kalle grådig. Frykten er at et pristak skal ramme importen av munnbind, og dermed skape fare for mangel på produktet.

Men vi synes det er litt eplekjekt å si at prisen på munnbind bare er et eksempel på at markedskreftene, forholdet mellom pris og etterspørsel, fungerer som de skal. Koronakrisen er ingen normalsituasjon verken i markedet – eller ellers i samfunnet. Det er derfor staten går inn med enorme støtteordninger til et hardt prøvet næringsliv. Tilsvarende støtteordninger kan være nødvendige for at alle skal ha mulighet til å kjøpe beskyttende og riktige munnbind.