Underbudsjettering som system

Når Helse Møre og Romsdal allerede etter ett kvartal kommer ut med 36 millioner i «underskudd», betyr det ikke annet enn at budsjettet er feil. For styret følger da vel ikke så dårlig med i hva sykehuset driver med at de overser eller glemmer store budsjettposter?

Må stramme inn etter kraftig overforbruk Helse Møre og Romsdal har auke i kostnader og store svikt i inntekter i mars.

Dette er ikke noe nytt. Budstikka forteller (8/5) at slik har det vært de siste seks årene. Alvorlige styreledere og direktører står frem flere ganger i året og skal «snu alle steiner». Kan det tenkes at de snur på feil steiner?

Har tillit til snuoperasjon Helse Midt trur på at ny leiing i Helse Møre og Romsdal vil snu økonomien denne gongen

I Budstikka 5/5 skrev avisen om en tillitsreform gjennomført på Ringerike sykehus som både hadde snudd økonomien og bedret ansattes trivsel. New Public Management håndheves i Møre og Romsdal med kontroll, måltall og rapportering og liten kontakt med det utøvende helsepersonell.

Her er sjukehusdirektøren som gav makta til dei tilsette Med Per Bleikelia ved roret på Ringerike sjukehus, blei store underskot til solid vekst, og uroblei til trivsel med ein leiarfilosofi på tvers.

Skottland forlot systemet for flere år siden, Danmark likeså og i fjor Sverige. Daværende direktør Hårstad sa i januar 2015 at «beslutninger skal tas lenger nede i organisasjonen enn vi er vant til».

Hva har sykehusstyret gjort med det?

Det jeg merket som pasient nylig var lett oppgitte leger og sykepleiere som var langt unna ledelsen og som måtte gi pasienten dårligere behandling enn de gjerne ville hatt mulighet til. Personlig ble jeg stukket på håndbaken 5-10 ganger daglig i ti dager med nåler som ikke fungerte. Det tok personalet 2-3 ganger så lang tid å bruke de dårlige nålene som to stikk av en skikkelig nål ville tatt. «Det er dette vi har fått å bruke», fikk jeg vite.

Tenk om beslutninger kunne tas av dem som kjenner arbeidsoppgavene og utstyrets styrke og svakheter? At de som møter pasientene og deres varierende undersøkelses-, utrednings- og behandlingsbehov får større innflytelse og ansvar for ressursbruken.

«Snuoperasjonen» som enda en direktør – kommunikasjonsdirektøren denne gang – skal gå fint med ny ledelse, sier han til RB 8/5.

Hva med å høre på direktør Hårstad: «beslutninger skal tas lenger nede i organisasjonen enn vi er vant til»!

6. januar 2015 (RB) spurte jeg retorisk: Har vi råd til sykehus? Med store underskudd seks år på rad er det enten underbudsjettering på grunn av kunnskapsmangel, på grunn av politisk uvilje eller reell pengemangel. Norge har råd til et skikkelig sykehustilbud. Da må de som sitter med erfaringen og kunnskapen få innflytelse og ansvar. Hvor blir det av tillitsrefromen?

Dag Brekke

