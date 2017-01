– Jeg har en dialog om å selge min andel

Det har vært mye skriving om min person og mine interesser de siste dagene. Det er helt greit. Som stortingsrepresentant registrerer jeg alle mine eierinteresser og styreverv i Stortingets eget register, nettopp for å sikre at alle som ønsker det skal ha innsyn.

Arbeidet med Møreaksen og ferjefri E39 har pågått i mange år. Jeg begynte å engasjere meg i 2003 da jeg ble ordfører i Midsund. Siden da har jeg brukt mye tid på å jobbe med Møreaksen og ferjefri E39 gjennom Møre og Romsdal.

Statens vegvesen la fram en konseptvalgutredning i 2011. Der anbefalte de å krysse Romsdalsfjorden ferjefritt under Tautra, altså Møreaksen. I denne utredningen var også mange andre alternativer vurdert, deriblant flere alternativer over Sekken. Fylkestinget støttet Møreaksen i sin høringsuttale til konseptvalgutredningen og Regjeringen gjorde endelig beslutning om trasévalg i 2014. Nå handler det ikke om valg av trase, men om Møreaksen skal prioriteres i NTP.

I 2012 ble jeg spurt om å bli styreleder i et lokalt bygningsfirma, Byggkompetanse AS. Jeg synes det var en spennende utfordring å kunne være med å utvikle dette selskapet, og takket ja. Som politiker har jeg opplevd det som berikende å kunne bruke min kompetanse på andre områder, samtidig som det gir meg verdifull innsikt i en bedrifts utfordringer.

I andre halvår 2012 fikk Byggkompetanse tilbud om å kjøpe seg inn i et område i Midsund med sikte på å regulere det om til boligareal. Det er behov for flere boligtomter i Midsund og Byggkompetanse takket ja til tilbudet, samtidig som de ønsket at jeg skulle delta med en andel. Gjennom Orten Invest AS har jeg en eierandel på 25 % i Attraktive Midsund AS, som eier området. Reguleringsplanen for området ble godkjent i juni 2015. Så langt har selskapet brukt 2-2,5 mill på grunnkjøp og regulering, og infrastrukturen i området er ikke opparbeidet ennå. Uavhengig av den medieomtale som har vært de siste dagene, har jeg i en lengre periode hatt en dialog med Byggkompetanse om å selge min andel. Rett og slett fordi det er mer forretningsmessig riktig at de tar prosjektet videre, og gjør feltet byggeklart.

– Behov for nye boligfelt uavhengig av Møreaksen –Akslakleiva, som Helge Orten er delaktig i, er et kjærkomment tilskudd i Midsund.

Det er åpenbart at Møreaksen, når den blir ferdigstilt, vil ha stor betydning, ikke bare for Midsund, men for hele regionen/fylket. Mitt engasjement strekker seg helt tilbake til 2003. I høringsuttalen til NTP ber fylkestinget om at Møreaksen blir prioritert i NTP 2018-2029, sammen med andre viktige prosjekter på E39 og E136. Jeg mener det er min plikt som stortingsrepresentant fra fylket og medlem av Transportkomiteen å jobbe for at flest mulig av de prosjektene et bredt flertall i fylkestinget stiller seg bak, blir realisert.

Jeg blir kritisert for at jeg kan tjene på Møreaksen. Det er helt åpenbart at hele regionen vil tjene på at Møreaksen blir realisert. Enda mer når vi får bygget Hafast. Om jeg tjener på min investering i boligfeltet er mer usikkert, siden det er betydelig kostnader knyttet til opparbeiding av infrastruktur og stor markedsrisiko. Jeg kunne skjønt kritikken om jeg hadde brukt min innflytelse til å jobbe for et samferdselsprosjekt som kun gagnet mine interesser og som ikke hadde politisk forankring.

BI-professor: – Kritikkverdig – Mens man er politiker, er det sedvane å la andre forvalte egen forretningsvirksomhet.

Men dette er altså et prosjekt som et stort flertall i fylkestinget mener vi skal prioritere, som Mørebenken stiller seg bak og som vil gi store merverdier for hele regionen.

