Her skal over tusen løpere bli våte på beina

MOLDE (Rbnett): Lørdag arrangeres den tredje utgaven av Molde 7 topper. Terrengløpet har vokst seg til å bli en ordentlig suksess, og allerede fredag formiddag hadde arrangørene satt rekord i antall påmeldinger. I fjor var det 850 personer som deltok i det fine solværet.

De siste dagene har det kommet flere regnskyll over Molde, noe som har gjort det både vått og sleipt i Moldemarka.

– Vi har vært uheldig med mye regn de siste dagene, og da har det selvsagt blitt så vått det kan bli. Vi håper at det tørker mye i løpet av dagen slik at overflatevannet forsvinner. At folk blir våte på beina, er ikke til å komme unna. Men det tror jeg ikke folk bryr seg om. Det kommer til å bli mye folk og god stemning. Det tørker fort opp, sier Thomas Sandhaug i arrangørstaben til Rbnett fredag.

Kan være glatt

Det siste året har det blitt satt opp flere såkalte klopper over myrer i Moldemarka, som virkelig kommer til sin rett for løperne lørdag. Likevel er det ingen tvil om at deltakerne kommer til å bli å både bli våte på beina og møkkete. Sandhaug oppfordrer også de som skal være med til å være obs på at det kan være glatt enkelte steder.

– Nå tørker jo mye opp til lørdag. Det viktigste er at stein og berg blir tørt. Løperne må kanskje holde litt igjen i nedoverbakkene, og det kan være litt sleipt. Men det gjelder bare å tilpasse seg litt. Stien opp til Tusenårsvarden er oppgått hele året, og det gjør ikke noe særlig om det er litt vått der. Seinest torsdag løp jeg tørrskodd opp dit i regnværet. Men når man begynner og skal passere myrene, så er de stinne av vann nå. Folk som ferdes i marka er vel uansett vant til det, sier Sandhaug.

Selv om det har vært gråvær og nedbør i Molde de siste dagene, ser det ut til at det kan bli en god dag for løping lørdag. Tidligere i uka meldte meteorologene om regn på løpsdagen. Nå ser det ut til at det kan bli som i de foregående årene med Molde 7 topper; sol og over 20 varmegrader.

– Da vi så på langtidsvarselet tidligere i uka, så var lørdag den eneste dagen hvor det skulle være nedbør. Nå har det jo snudd helt om, og lørdag er den eneste dagen hvor det er meldt sol, sier Sandhaug.

Alt i rute

I et intervju i Romsdals Budstikke snakket MOI-lederen om drømmen om å passere 1000 deltakere på Molde 7 topper. Nå er han sikker på at drømmen går i oppfyllelse.

– Vi har allerede passert fjoråret, hvor vi hadde 850 påmeldte. Vi kommer til å passere 1000 mennesker. Vi har etterbestilt flere startnumre, slik at vi har rikelig.

– Hva står igjen før alt er klart?

– Nå er det bare å få delt ut startnumre, og matche de elektroniske brikkene med navn og startnummer. Så skal vi få rigget til på Romsdalsmuseet, og sørge for at folk ikke løper feil. Nå bare gleder vi oss, sier Sandhaug.

Både start og mål vil være på Romsdalsmuseet. Trimklassen starter klokka 8.30, mosjonsklassen klokka 10, aktiv kvinner klokka 10.45, mens aktiv herre starter klokka 11.15. Barneløpet på Romsdalsmuseet starter klokka 12.