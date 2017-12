Moldelaget imponerte arrangøren av First Lego League i den skandinaviske finalen

Nyheter

Denne helgen var 45 lag fra Norge, Sverige, Danmark, Færøyene og Island samlet i Statoil sine lokaler på Fornebu for å konkurrere i den skandinaviske finalen i FIRST LEGO League 2017. Laget fra Molde fikk ingen pris, men gjorde en solid innsats og kunne dra hjem med æren i behold, i følge arrangøren.

Turneringen samlet 650 deltakere som konkurrerte om priser i kategoriene forskning, teknologi, markedsføring og kjerneverdier, i tillegg til robotkonkurransen der lagene styrte en egenlaget LEGO-robot gjennom en løype der den skulle utføre forskjellige oppdrag.

Den lokale finalen i First Lego League ble en krevende og intens kamp. Sjekk hvem som stakk av med seieren! Jubelen sto i taket da laget Bekk 1 fra Bekkevoll ungdomsskole gikk seirende ut av den lokale finalen i First Lego League (FLL) som ble arrangert på Bekkevoll lørdag.

Siden midten av september har 13.000 deltakere fordelt på 899 lag fra 44 skandinaviske byer jobbet for å løse utfordringer med hvordan man kan bruke vann på en bedre måte. Etter de regionale finalene stod det kun 45 lag igjen i turneringen, blant annet BEKK1 fra Bekkevoll Ungdomsskole.

Deltar for første gang

BEKK1 består av seks jenter og tolv gutter mellom 14 og 15 år som har bakgrunn fra Polen, Tyskland, Ungarn, Singapore, Eritrea, Somalia og Sri Lanka. Til tross for å være første gangen laget deltar i FIRST LEGO League klarte elevene Bekkevoll Ungdomsskole å imponere.

– Realfagstalenter er en sjelden vare i Norge. BEKK1 fra Molde har vist en imponerende innsats, glød og læringsvilje under hele turneringsperioden. Det er nettopp disse kvalitetene som kjennetegner Norges største talenter innenfor idrett, kultur og utdanning. Forhåpentligvis vil mange av deltakerne bli ingeniører og forskere i fremtiden, sier Cathrine Instebø, sponsorsjef for Statoil Morgendagens Helter.

Laget kapret plassen i den skandinaviske finalen etter å ha vunnet både Kjerneverdi-, Prosjekt- og Championprisen under den regionale finalen i Romsdal tidligere i år.

Verdens største kunnskapsturnering

FIRST LEGO League er et samarbeid mellom FIRST Scandinavia og Statoil talentprogram der de støtter talentutvikling innen idrett, kultur og utdanning.

Årets tema testet kreativiteten til deltakerne og handlet om hvordan vi kan forbedre måten mennesker finner, bruker eller kvitter seg med vann på.

Etter finalerundene var det tilslutt Septem fra Bodø og Steigen som ble kronet til FIRST LEGO League Champions. Laget skal dermed representere Skandinavia i den globale finalen som avholdes i USA.