– Frykten er ubegrunnet

– Jeg synes det kan se ut som mangel på kunnskap om status og utviklingstrekk på brann- og redningsfeltet i Norge når man snakker om at større enheter innen brann fører til at den lokale beredskapen forsvinner, sier brannsjef Alf Magne Smørholm i Molde Brannvesen.

Han poengterer at alle kommuner er lovpålagt å ha en lokal beredskap med krav til innsatstid.

Tidligere i uka ble det ytret skepsis til sammenslåing av brannvesenet i flere kommuner. Både fra politisk hold, og brannsjefene i Vestnes.

Ny strategi

Regjeringen ønsker at det lages større enheter innen brann og redning. «Større og mer profesjonell brann- og redningstjeneste vil også gjøre det lettere å samarbeide med andre nødetater ved større ulykker eller hendelser, er regjeringens vurdering.» I tillegg trekkes det frem at flere vil bli heltidsansatte, særlig i lederrollene.

– Den lokale brannkonstabelen forsvinner ikke på grunn av at kommunen inngår brannsamarbeid, behovet for lokal kunnskap og tilstedeværelse er der fortsatt. Vi mener at større enheter heller bidrar positivt ved at de lokale kreftene får nødvendig oppbakking av et kompetent fagmiljø. Enten man er heltid- eller deltids brannkonstabel så er oppgavene som skal utføres like og da må kompetansen også være det, sier brannsjef Alf Magne Smørholm.

Møtes på mandag

Mandag skal brannvesenet i Molde ha kurs og møte med KS bedrift, sammen med brannsjefene i Kristiansund, Vestnes, Gjemnes, Rauma, Sunndal, Fræna, Eide og Midsund. Der blir temaet samfunnsutvikling på brannvernområdet og brannvernsamarbeid rundt om i landet.

Fagsjef for beredskap, brann og redning i KS bedrift, Øistein Gjølberg Karlsen, skal fortelle om erfaringer fra andre steder i landet.

Blant KS Bedrifts medlemmer på brann er det mange små og mellomstore kommuner som har inngått brannsamarbeid, og som opplever at de både har fått bedre tjenester både på beredskap og forebygging, samtidig som brannvesenet fortsatt er tilstede i lokalsamfunnet.

– Det er stadig flere kommuner som vurderer denne type samarbeid, både for å styrke beredskap og kompetanse, men også for å få flere å dele utgiftene til tunge investeringer på, sier Karlsen.