Politiet har henlagt «klovnevoldtekten»

Det var i midten av november at ei kvinne i midten av 20-årene anmeldte en voldtekt til politiet i Nordmøre og Romsdal. Dette skjedde etter at en kamerat av henne hadde lagt ut en advarsel på Facebook der han beskrev den angivelige voldtekten.

Hun skal ifølge denne beskrivelsen ha blitt teipet fast til en lyktestolpe i Eide og voldtatt av fem forskjellige menn, alle med klovnemasker, gjennom tre timer. Advarselen ble delt og kommentert i stor skala.

Politifullmektig Anders Skorpen-Trøen forteller til Romsdals Budstikke at de har etterforsket saka, men at den nå er henlagt. Årsaken er at «intet straffbart forhold er bevist», sier Skorpen-Trøen.