Regjeringspartiene har sammen med Venstre og Krf blitt enige om å bevilge penger til Møreaksen. Nyheten ble sluppet på en pressekonferanse på fergekaia i Molde mandag.

Møreaksen er med i første seksårsperiode To milliarder kroner settes av i første seksårsperiode av NTP, seks milliarder i siste.

– Et kraftsentrum

– Nå selger vi Møre og Romsdal som et kraftsentrum, strålte stortingspolitiker Harald Tom Nesvik (Frp).

Mandagens nyhet om Møreaksen vil av mange bli oppfattet som svar på tiltale til de som har kritisert «lekkasjene» som hittil har kommet om NTP. Else-May Botten (Ap) sa til Romsdals Budstikke at det som ble presentert sist uke bare dreide seg om gamle og allerede vedtatte prosjekt.

Til sin kollega på Mørebenken – og til innbyggerne i Møre og Romsdal – har Nesvik følgende melding:

– Vi får god uttelling med det vi holder på med. Møre og Romsdal er med på det som skjer.

Støyen ikke et problem

Nesvik sier også at diskusjonene rundt Møreaksen, spesielt det siste året, ikke ga stortingspolitikerne fra Møre og Romsdal utfordringer rundt det å få til en enighet om prosjektet.

– Det satt ikke langt inne å bli enige om at Møreaksen skal realiseres, nei. Det er et enstemmig fylkesting som har anbefalt dette. Så har jo jeg også sett den diskusjonen som har vært knyttet til et alternativt prosjekt i det siste, men vi har valgt å forholde oss til de anbefalingene som ligger til grunn, med det årelange arbeidet som har vært foretatt knyttet til Møreaksen. Nå var tiden inne til å legge den diskusjonen død og sørge for at vi kommer i gang med Møreaksen.

– Har «bråket» blitt observert blant de øvrige politikerne i Oslo, de som ikke er en del av Mørebenken?

– Nå har jeg sittet relativt sentralt i dette systemet, og jeg har oppfattet at det er ingen i Oslo som har stilt spørsmål ved Møreaksen.

Bypakke Molde

Helge Orten (H) var også strålende fornøyd i solskinnet på fergekaia i Molde denne mandagen. Ifølge posisjonspartienes enighet, skal to milliarder kroner kunne tas ut til Møreaksen allerede i første seksårsperiode av NTP.

– De kan begynne å ta ut midler i slutten av første periode, altså rundt 2022-2023. Det er fortsatt mye som skal avklares og knas sammen i dette prosjektet før den tid. Men enigheten vi nå har oppnådd, sikrer Møreaksen og oppstarten av den.

– Hva med trafikken gjennom Molde?

– Det må arbeides med ei bypakke for Molde parallelt. Dette henger sammen. Rekkefølgebestemmelsen som Molde kommune har vedtatt vil stå ved lag.

– I samsvar med bestillingen

Steinar Reiten (Krf) er første vararepresentant og har også i en periode denne vinteren vært vikar på Stortinget. Men på pressekonferansen understreket han at han uttalte seg som fylkespolitiker.

– Jeg stiller som fylkespolitiker her i dag, og kan bare si at dette virkelig er en stor dag for fylket vårt.

Han var full av lovord om den politiske enigheten som var oppnådd om vegprosjektene i Møre og Romsdal:

– Det jeg synes er det mest fantastiske, når vi ser på prosjektene som nå kommer i fylket, så er det at dette er hundre prosent i samsvar med den bestillingen som fylkestinget ga på høringen til vegvesenet, sa han.

– Vi la E136 som første prioritet. Der får vi uttelling. Og nå kommer altså Møreaksen, som var vår prioritering nummer to.