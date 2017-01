Cruiserekord i Romsdal neste år

Molde og Romsdal Havn er allerede oppe i 100 anmeldte cruiseskipbesøk i 2018. Dette blir i så fall rekord. I 2017 er det meldt om 89 anløp på de samme havnene.

Gigantskip til Molde Tidenes største cruisebåt til kai i Molde - 60 meter lengre enn Storkaia!

2018 får også en annen rekord. Aldri har Molde hatt besøk av et større skip enn Independance of the Seas som kommer 27. mai - med over 4300 passasjerer og et stort mannskap. Med sine 338,7 meter vil skipet ruve i havna.

89 skip i 2017 er fire flere enn det vi hadde i 2016. Første skip kommer allerede 31 januar når Balmoral kommer til Molde. På Åndalsnes er Marco Polo første skip - det kommer 24. februar. Eresfjord har ett anløp i 2017. Deutschland kommer på besøk 16. mai.

Molde avslutter cruisesesongen 2017 allerede 21, august, mens Åndalsnes har siste besøk 13. november. Oppdatert kalender for cruisesesongen 2017 finner du her.