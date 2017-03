– Rasmus Rasmussen «svarer» på vegne av fylkesordføreren

Jeg stilte fylkesordfører Jon Aasen tre spørsmål. Rasmus Rasmussen «svarer» med en kavalkade over alt som er galt med nordmøringer, kristiansundere og meg. Hans «forklaring»: Politikken vår «er bygd på feilaktige myter og følelser» og «raseriet over egen politikk», vi «opptrer demonstrativt og irrasjonelt», «ansvarlige politikere vil i det lengste holde seg unna» oss.

LESERINNLEGG Steinar Berge og hans løgner "Før Hjelset ble valgt var det knapt noen i Kristiansund som krevde å bli trønder."

Spørsmålene jeg stilte fylkesordføreren var: Burde han ikke relatere prosentstatistikken sin av antall fylkeskommunale arbeidsplasser i de tre byene til reelt antall i de tre byene? Hvilke fylkeskommunale arbeidsplasser utenom videregående skoler har Kristiansund? Det overser Rasmussen med vilje.

Fylkesordføreren sa i intervjuet med Tidens Krav: Det «er ikke realistisk å få egen permanent høyskole i Kristiansund» og «det er pendleravstand fra Kristiansund til Hjelset» (fellessykehuset). Spørsmålet mitt var: Synes han det er riktig at Sunnmøre har to høyskoler og to sykehus, Romsdal har høyskole og fellessykehus, mens Nordmøre har null av begge deler? Verken Rasmussen (eller fylkesordføreren) vil uttale seg om dette heller.

Rasmussen anklager meg «som pensjonert lege for ikke å ta hensyn til de syke» og har en «kynisk holdning». Han vet jeg i innlegg etter innlegg har kjempet for sykehus både i Molde og Kristiansund. Det er viktig for akutte pasienter – kirurgiske, medisinske og fødende. Han siterer professor Arild Hervik ved Høyskolen i Molde: «Uansett tomtevalg, vil et vedtak om fellessykehus utløse et opprør som vi aldri har sett maken til de siste tretti årene». (RB 15.10.2010).

Jeg er helt enig med professor Hervik. Oraklet i Delfi behøves ikke for å komme med den spådommen. Rasmussen mente da at det beste for befolkningen var to sykehus, og jeg roste hans gode argumentasjon for det. Straks lokalisasjonen av fellessykehuset til Oppdøl var bestemt, snudde han og ble tilhenger av fellessykehus! Jeg er fremdeles overbevist om at to sykehus er det beste først og fremst for akutte sykdommer, skader og fødsler. Selv om Storbakken hadde blitt valgt ville jeg ha kjempet for to sykehus. Jeg hadde nok da blitt upopulær her i Kristiansund, men jeg har vært akuttlege på sykehus i 33 år. Det burde være faglig grunnlag for standpunktet, tror jeg. Du skifter til diametralt motsatt og argumenterer iherdig for fellessykehus da lokaliseringen ble Oppdøl. Hvem av oss fortjener betegnelsen kynisk, Rasmus Rasmussen?

Steinar Berge

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook