Ane Brun med nytt album til høsten

MOLDE: To år har gått siden forrige plateutgivelse, When I’m free, som fikk strålende mottakelse hos kritikerne. Flere kritikere hentet fram sekseren på terningen og albumet ble beskrevet som det beste i hennes karriere.

Nå melder Brun på bildedelingstjenesten Instagram at et nytt album er ferdig mikset, og klar for utgivelse høsten 2017.

– En stor takk til teknikere og musikere som har bidratt til min lille musikalske skatt, skriver Brun, og takker Anton Sundell, Johan Lindström, Linnea Olsson, Martin Hederos, Klas-Henrik Hörngren og strykemusikere fra Radiosymfonikerna.

– Studiotid er tilbrakt i stua mi, Studio Bruket, Gig Studion Riksmixningsverket og Atlantis Studios, skriver Brun.