Snøen kjem først i februar

Vær

(Smp:)– Det spesielle er nemleg at nymånen tenner i nordvest 11. mai. Det kan dessverre bety snø. Og får eg rett i at det kjem snø i mai, så er det tredje året på rad at eg får rett. Då skal eg begynne som meteorolog på heiltid, ler Ivar Hol.

Den pensjonerte sjefsingeniøren i Statens vegvesen har vêr og gamle vêrmerke som sin store hobby. Og det er dei såkalla månetenningane han baserer kunnskapen sin på.

Dette er månetenning:

Kva er eigentleg månetenning? Ivar Hol forklarer det slik:

– I almanakken står det på kvar fullmåne og nymåne eit klokkeslett, til dømes 21,32. Då må ein dele urskiva i 24 timar, slik at klokka 12 blir rett ned, i sør – vidare 0 i nord, seks i aust, og 21 i vest.

– Og så må ein hugse på at når det er fullmåne så er månen på andre sida av jorda, og difor må ein leggje til eller trekkje frå 12 timar.

– Då har du retninga som månen tenner i. Og det er retninga på vêret.

Hol si viktigaste kjelde om månen er almanakken. Så då almanakken for 2021 kom ut, var det reine festdagen for 69-åringen.

No har han analysert månetenningane, både nymåne og fullmåne, det neste halvåret og vel så det:

– 15. november kjem nymånen rett i aust. Det betyr finvêr. Det gjer det ikkje når fullmånen tenner i nordvest 30. november. Det kan nemleg bety snø.

Grønt i jula

Men dette varer ikkje lenge. Hol trur at snøen regnar vekk i desember:

– Både nymånen og fullmånen i desember tenner i sørvest. Hos oss på Vestlandet betyr det regn.

– Så ingen kvit jul i sikte?

– Nei, heller ikkje i januar trur eg at det kjem noko snø. Både nymånen og fullmånen tenner då i aust, noko som betyr stabilt og godt vêr.

Ikkje før ut i februar skjer det noko av betydning for vêret:

– 11. februar tenner nymånen i nordvest. Det er eit godt teikn på snø. Ettersom også fullmånen 27. tenner i nordvest, så held det fram med å kome snø. Så då er det berre å stålsette seg og finne fram snøskuffa, oppmodar Ivar Hol.

Han trur snøen blir liggande ein månads tid, heilt til nymånen tenner rett i sør 13. mars. Det betyr mildvêr.

– Fullmånen 28. mars tenner i om lag same retning, i søraust. Så dette mildvêret held fram.

Bra i april – kaldt i mai

– Korleis blir vårmånaden april, då?

– Nymånen tenner i aust 12. april. Noko som vil gje oss opphaldsvêr.

Men dette kjem til å endre seg frå 27. april:

– Då tenner fullmånen rett i vest. Det er ikkje noko særleg for oss vestlendingar. Då blir det nedbør. Eg trur det kjem som regn.

Men så var det denne snøen i mai, då:

– 11. mai er det nymåne og då skjer det eit skifte. Han tenner nemleg i nordvest. Det kan nok bety snø, akkurat slik det gjorde både i år og i fjor. Eg varsla begge delar.

Hol seier dette betyr at det blir ein kald mai, heilt fram til ny månetenning 26. mai.

Sommarvêret

Og korleis Hol meiner neste sommar blir, det kjem vi tilbake til seinare her i avisa.

Han trefte iallfall blink med sommarvêret han varsla for i år, basert på månen: Fin juni, våt juli, og fint igjen i august.

Vêrspåmannen frå Hustadvika kommune, som det heiter no, møter stadig på folk som vil snakke om vêret med han.

– Eg hadde avtalt å halde mange kåseri på Sunnmøre om månetenning og vêret i år. Men koronaen gjorde at eg måtte avlyse alt saman. Det var synd, seier 69-åringen med almanakken.

Denne saka blei først publisert i Sunnmørsposten.