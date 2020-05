Nå kommer snøen!

Vær

En gul varseltrekant for mye snø pryder yr-varslene i Møre og Romsdal nå. De melder at det fra søndag kveld ventes synkende snøgrense og perioder med snø- og sluddbyger også under 300 meter. Det gjelder spesielt i indre strøk.

De føyer også til følgende anbefaling: «Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.»

Alle som har skiftet til sommerdekk og planlagt en kjøretur i berørte områder, står dermed i valget mellom å droppe turen eller skifte tilbake til vinterdekk for anledningen.

Både for Ørskogfjellet og Fursetfjellet melder yr.no om risiko for snø og sludd natt til mandag.