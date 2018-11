Vær

Torsdag var det 18,1 grader i Rekdal, og fredag var det 18,1 i Tafjord. November kan bli rekordvarm, men nå synker temperaturen igjen.

På værstasjonen i Romsdalsgata i Molde var det hele 16,3 grader klokka 03.14 natt til fredag.

Men nå ser det ut til at varmemoroa er over. Temperaturene synker ned til 10-11 grader, og det kan bli litt regn på formiddagen fredag. Deretter er det fint høstvær hele 10-dagersperioden med temperaturer stadig nærmere null. Sjekk langtidsvarsel for Molde her.