Yr: Vil passere 30 grader til helga

Vær

Selv om det er utrygt for nedbør mandag og tirsdag, er sommersola og -varmen nært forestående for innbyggerne i romsdalsregionen. Yr varsler om solskinn og 31 grader i Molde på lørdag – Storm tror det blir 29 grader. Begge værvarslingstjenestene er imidlertid enige om at sola vil komme tilbake fra torsdag av, og at allerede fredag vil det bli 25 grader i Molde.

Det fine sommerværet vil være merkbart fra indre til ytre. På Åndalsnes mener Yr det blir 28 grader både fredag og lørdag. Storm melder om henholdsvis 27 og 29 grader for disse dagene. Også på Verma, i Eikesdalen og de andre bygdene i indre strøk vil få sol og temperaturer helt oppunder 30 grader.

Både Yr og Storm melder om 27 grader på Aukra på lørdag, 28 på Farstad og 28 – 29 på Vestnes.

Temperaturene vil imidlertid falle til mer «normale» nivåer allerede på søndag. Ut langtidsperioden vil det da ligge på rundt 20 grader på det meste rundt om i romsdalsregionen.