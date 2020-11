- De unge er blottet for selvtillit

andreidretter

Geirmund Brendesæter Brann-debuterte i 1991, har overlevd fire trenere og står oppført med 286 obligatoriske A-kamper.

Årets sesongoppladning overgår samtlige vintermiserer 31-åringen har opplevd.

— Vanskelig for ungdommen

— Jeg kan ikke huske sist vi var nede i en slik grøft. Vi har ikke hatt en slik forsesong før, sier Geddi. Han er ikke i tvil om årsaken.

— Vi har veldig mange urutinerte spillere som kom inn mens laget var i medgang. Fordi de var omgitt av etablerte spillere, fikk de ut det beste på et tidlig tidspunkt. Nå har vi gitt fra oss eldre spillere, og da er ikke situasjonen like lett for de unge, sier Brendesæter.

Verken Azar Karadas, Erlend Hanstveit, Alex Valencia og Petter Furuseth Olsen har innfridd så langt i år. Det må de, ifølge Geddi.

Forstår ledelsen

— Vi er avhengige av at de unge står frem. Nå er de blottet for selvtillit, og da faller laget sammen, formaner Brendesæter.

I fjor siktet Teitur Thordarson mot gull. I år er selv medalje et fremmedord i Brann-miljøet. Geirmund mener det er umulig å opprettholde målsettingene fra de siste fem-seks sesongene med dagens stall.

— Det er ikke forsvarlig å ha så mange urutinerte spillere, og samtidig ha ambisjoner om å være et stabilt topplag. Tidligere har vi hatt en tropp så sterk at den alene har garantert en god plassering. Slik er det ikke lenger. Men på den andre siden: Ledelsen har ikke hatt noe valg slik økonomien er, sier Geirmund.

Ser til RBK

Han kunne likevel tenkt seg flere lagkamerater med mer erfaring. - Ideelt sett skulle vi hatt et par rutinerte spillere til. Det er ikke tilfeldig at når en klubb som Rosenborg slet i sommer, hentet de Odd Inge Olsen og Sigurd Rushfeldt. I motgang trenger en rutine, sier Geirmund.

Som ikke ønsker å bli oppfattet som en pessimist.

— Dette er forsesongen, ikke sesongen. Det snur seg. Det er jeg sikker på, sier Geddi.