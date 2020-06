Nytt norgeskart slippes fredag. Skaperne tror det vil endre måten folk går i naturen på: – Har 20 ganger mer informasjon

– Vi har lagt inn data for omtrent 2/3 av Norge hittil. Kartet vil bli lagt ut fredag, mest trolig klokken 12.00, sier Terje Mathisen.

Mathisen er leder for kartutvalget i Norges Orienteringsforbund, og har sammen med Henning Spjelkavik og Jan Kocbach brukt i underkant av 100.000 kroner på å utarbeide kartet MapAnt.

Mathisen opplyser de bruker data hentet fra Statens kartverk, som holder på å skanne hele landet med laser. Til nå har de data for 2/3 av Norge, og de regner med at data for resten av Norge vil bli lagt inn i programvaren i løpet av 2020.

20 ganger mer informasjon

Ifølge Mathisen er MapAnt et langt mer detaljert kart sammenlignet med Kartverkets 1:50 000-serie, som mange bruker for å orientere seg i naturen.

– Dette kartet har fem ganger bedre oppløsning, og besitter 20 ganger så mye informasjon. Det er gult ved åpent landskap, hvitt i områder der det finnes «klassisk norsk skog» og grønt hvor det er tett vegetasjon, forklarer han.

I tillegg vil man kunne se markerte stup og skrenter.

– Med 5m høydekurver som er optimalisert for å vise viktige detaljer i terrenget, 2,5m hjelpekurver der det trengs, og svart for å markere stup og skrenter, viser slike kart veldig mye bedre hvordan det er å komme seg frem i landskapet, sier Mathisen.

Grunnen til at kartet offentliggjøres allerede fredag, er for å gi folk en mulighet til å bruke MapAnt mens de planlegger sin Norge-ferie. Skaperne håper at kartet deres vil hjelpe folk til å komme seg ut i nye områder i naturen.

– Vi håper at det vil endre måten folk går på i naturen. Kartet besitter detaljrik informasjon om helt nye steder, der andre kart har en mer generell oversikt. Det kan hjelpe turgåere til å oppdage nye, fine områder like utenfor deres eget nærområde, mener Mathisen.

Han mener dermed at målgruppen er alle som liker å gå tur i skog og mark. Til nå finnes det ikke en nedlastbar funksjon til kartet, men det og en rekke andre funksjoner vil komme senere, ifølge skaperne.

– Kan gi økt aktivitet

President i Norges Orienteringsforbund, Astrid Waaler Kaas, gleder seg stort til det nye kartet blir tilgjengelig.

– Vi får en mulighet til å lage kart til flere områder vi ikke har vært i før. Dette kan være med å gi økt aktivitet blant folk. Dette åpner nye muligheter for orientering. Det er kjempespennende, sier Kaas.

Hun er en tilhenger av det økte detaljnivået hos MapAnt.

– De fleste kart man får tak i har ikke god nok kvalitet. Her blir det flere detaljer, som vil gjøre det mer morsomt å lese kart, mener Kaas.

– Altfor detaljert for turgåere

Espen Opaker Moreite jobber som turveileder for Den Norske Turistforening (DNT). Han er ikke like stor fan av det detaljerte kartet.

– En person som er på tur i skogen og skal fra A til B trenger ikke disse detaljene. Jeg er i utgangspunktet glad i detaljer, men her blir det altfor mye for turgåere. Øyene dine får så mye informasjon at det er lett å gå seg bort, mener Moreite.

Turveilederen mener at kartet er perfekt for folk som er glad i orientering.

– For orienteringsløpere er dette helt supert. For dem som skal finnavigere seg gjennom et område er dette kjempebra, ettersom man får mer informasjon om området, sier Moreite.

– Tror du i likhet med skaperne at kartet kan endre måten folk går tur på?

– Det er jeg litt uenig i. Men det kan hende jeg tar feil. Jeg skulle gjerne sett stedsnavn. Det jeg ville gjort var å fjerne hjelpekurvene. I tillegg ville jeg markert områdene med stup på en lysere måte, istedenfor en svart sladd, svarer Moreite.

MapAnt-kartet vil bli tilgjengelig fra fredag klokken 12.00 på URL-en mapant.no.