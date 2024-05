Siden frø og nøtter er like ernæringsmessig, kan det være fristende å si at frø har de samme fordelene. Men det forblir en antagelse, mener Erik Arnesen. Foto: Illustrasjon: Øivind Hovland

Hvor sunt er det å spise frø og kjerner? Det er to fordeler og én ulempe med det, ifølge ernæringsekspert.

To spiseskjeer av en type frø har like mye protein som ett egg eller to skiver ost.