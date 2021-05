Superspissen vet ikke når han er tilbake. I verste fall kan det ende med operasjon

LUBBENES: Like etter at Björn Bergmann Sigurdarson returnerte til Molde i vinter, spilte han både oppgjørene mot Granada og Hoffenheim i Europaligaen. Dette til tross for lite kamptrening de siste årene. Men siden seriestarten har vi fremdeles til gode å se spissen i aksjon. Lørdag trente han alternativt sammen med manuellterapaut Rune Roksvåg på Lubbenes, mens resten av laget drev med spillsekvenser.

Sigurdarson sliter med det samme problemet som han har gjort siden 2014. Ryggen slår seg vrang, og han sliter med strømminger ned i beina. Det går også ut over balansen. Nå forteller han at han er ute på ubestemt tid.

– Jeg vet faktisk ikke når jeg er tilbake, men på mandag skal jeg til en spesialist i Oslo. Da får jeg forhåpentligvis noen svar. Det har vært veldig vondt i det siste, sier islendingen til Romsdals Budstikke.

Kan ende med operasjon

Blir det ikke bedring, er operasjon kanskje eneste alternativ. Sigurdarson selv vil ikke snakke for mye om dette, men forteller at sist han opererte ryggen tok det tre måneder før han var tilbake. Det mener han er makstid for hvor lenge han eventuelt vil være ute av spill om et inngrep må foretas.

– Jeg vet ikke hva jeg kan si rundt dette, men jeg gikk igjennom den samme operasjonen i 2015. Jeg frykter ikke at sesongen skal ryke, uansett om det blir operasjon eller ikke, svarer han på direkte spørsmål om akkurat det.

Erling Moe hadde dette å si om situasjonen til spissen etter lørdagstreninga:

– Björn jobber på. Vi må bare se an i tiden som kommer hvordan det blir. Han er i alle fall ikke aktuell nå før landslagspausen, sier Moe til Romsdals Budstikke.

– Slitasje

Sigurdarson forteller at smertene kommer og går, og derfor må han være ytterst forsiktig i treningsarbeidet. Tidligere har det blitt løst med at han har trent lite i perioder. Nå forsøker MFK å matche ham så forsiktig som mulig, men spørsmålet er om det holder.

– Sist jeg var her passet vi veldig på med treninga, og det var også derfor jeg klarte å holde det i sjakk. Men det ser ut som at det ikke holder lenger. Jeg tror det blir mer slitasje fordi jeg har slitt med det i så mange år. Det er mye verre nå enn det var sist jeg var her, sier islendingen, som også forteller at noe av grunnen til at han gjerne ville tilbake til Molde, var nettopp fordi klubben kjenner ryggproblemene hans godt og har håndtert det tidligere.

Han mener noe av grunnen til at problemene har gjenoppstått med full kraft i det siste, er det slitte dekket på Aker stadion. Derfor ser han fram mot at det nå kommer nytt kunstgress. Men aller helst bør han trene på gress. Det har hjulpet på tidligere i karrieren.

– Jeg tror helt klart at det har gjort problemene verre. Jeg kjente meg fin da vi spilte i Europa, men så kom problemene gradvis i det vi startet opp igjen her i Molde. Siden det har det egentlig bare blitt verre og verre. Derfor må jeg nok ta det rolig framover, sier Björn Bergmann Sigurdarson.

PS: Molde gjester Mjøndalen søndag. Avspark er allerede klokka 15.00. Kampen kan følges direkte i vårt livesenter, eller høres på 1FM.