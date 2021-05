Tidligere Molde-spiller tilbake til norsk fotball

Det bekrefter klubben på sin hjemmeside onsdag. Venstrebacken har skrevet treårskontrakt med 1. divisjonsklubben.

– Dette er en gledens dag for alle parter. Når vi nå får Per Egil hjem, får vi en spiller som har figurert på toppnivå i inn- og utland over en lengre periode, og ikke minst en spiller som fortsatt er sulten og har ambisjoner, sier Håvard Flo, som er ansvarlig for spillerlogistikken i Sogndal.

- Kvalitetene og erfaringa til Per Egil vil passa godt inn i gjengen vår her nå, og han vil være en god mentor inn i den unge gjengen i lag med de etablerte karene som er her, sier Håvard Flo til sogndalfotball.no.

Ble kåret til årets spiller

Flo kom til Sogndal fra Stryn i 2006. Han ble hentet til Molde av Ole Gunnar Solskjær sommeren 2013. Her ble han cupmester i sin første sesong og dobbeltmester året etterpå. Flo var sentral på laget som spilte Europa League i 2015.

Etter 2016-sesongen ble backen kåret til årets Molde-spiller av Romsdals Budstikke. Like etter takket Bosman-spilleren nei til Moldes tilbud og skrev kontrakt med tsjekkiske Slavia Praha.

– Jeg har lyst til å prøve meg i utlandet, det legger jeg ikke skjul på. Dette er trolig den eneste muligheten jeg får til å reise ut Flo. Jeg mener jeg har mange gode år igjen og vil gjerne oppleve mer. Så vil jeg avslutte karrieren hjemme i Sogndal. Vi ender trolig opp der til slutt, sa han til Romsdals Budstikke i november 2016.

86 kamper for Molde

Nå blir det altså slik, etter at Flo har spilt for sveitsiske Lausanne siden 2018.

Per Egil Flo spilte 86 kamper og scoret 7 mål for Molde. Han står med 5 A-landskamper og 44 aldersbestemte landskamper.