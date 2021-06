Toppscorer Ohi senket gamleklubben

Den tidligere Stabæk-spissen ble dagens mann på Aker stadion. To raske scoringer i førsteomgang sørget for at Molde klatret til tabelltopp, samtidig som Omoijuanfo selv rykket fra Rosenborgs Kristoffer Zachariassen på toppscorerlisten.

– Jeg er i en god flyt nå. Jeg håper det fortsetter. Jeg må være i sonen hvor man scorer mål. Da finner lagkameratene mine meg, sa Ohi Omoijuanfo i pauseintervjuet.

Omoijuanfos kontrakt med romsdalsklubben går ut ved årsskiftet. Etter kampen fikk han spørsmål om egen fremtid.

– Jeg har ikke tenkt noe på det. Agenten min tar seg av slikt. Om jeg skal fortsette som dette må jeg fokusere på det jeg kan gjøre noe med på fotballbanen, sa 27-åringen til Eurosport.

Molde hadde stort sett kontroll mot Stabæk, men etter reduseringen til Kosuke Kinoshita ble det spenning på Aker stadion. MFK-trener Erling Moe mener det var unødvendig at hjemmelaget ikke klarte å avgjøre kampen før.

– Det er ofte slik fotballkamper er når man ikke er dyktig nok til å omsette sjansene. Men jeg er veldig godt fornøyd med store deler av kampen, sa Moe til Eurosport.

Vis fakta ↓ Toppscorere Eliteserien Ohi Omoijuanfo (Molde) 9 mål Kristoffer Zachariassen (Rosengorg) 7 mål Erik Botheim (Bodø/Glimt) 6 mål Thomas Lehne Olsen (LSK) 5 mål Veton Berisha (Viking) 5 mål

Gjestene sto imot i 15 minutter på Aker stadion. Det var helt til Omoijuanfo sa takk for sist og sendte vertene foran med en lekker avslutning ned i det lengste hjørnet. Bare fem minutter etter kunne samme mann doble ledelsen, etter et lekkert fremspill av Eirik Ulland Andersen.

Molde fortsatte å gjøre omtrent som de ville. I tur og orden hadde Ola Brynhildsen, Emil Varhaugvik Breivik og Eirik Hestad hver sine store sjanser til å sette det tredje. Og det allerede før halvtimen var passert.

– Vi trenger mer brystkasse og karakter her. Molde er gode, oppsummerte Stabæk-trener Jan Jönsson etter første omgang.

Stabæk så hakket hvassere ut de første minuttene etter sidebyttet, men de var fortsatt et godt stykke unna. Etter 54 minutter var Ola Brynhildsen - i likhet med Ohi - nære å straffe gamle lagkamerater. Kun metallet hindret 3–0.

Isteden svarte Stabæk. 65 minutter var spilt da Oliver Edvardsen fant Kosuke Kinoshita bak Molde-forsvaret. Han gjorde ingen feil alene Oliver Petersen, og dermed var det kamp igjen på Aker stadion.

Tre minutter senere sang ballen igjen i nettet, men Eirik Hestads nettkjenning ble korrekt annullert for offside.

Stabæk skapte et par farligheter mot tampen, men Molde hadde stort sett kontroll - selv om nervene nok spredde seg blant de 2000 fremmøtte helt på tampen. Men det holdt helt inn, og dermed topper MFK tabellen før Bodø/Glimt møter Vålerenga på Intility klokken 20.00.

Midtstopper Simen Wangberg ble hentet fra Tromsø foran sesongen. Hittil har det blitt en seier på de første seks kampene. Wangberg var alt annet enn fornøyd med det som ble levert på Aker stadion, spesielt før pause.

– Vi er for feige. Vi skal prøve å være kompakt, men er alt annet enn det. Vi hevet oss i andreomgang, og tør mer. Vi hadde noen muligheter til å utligne. Hadde vi vært litt heldige i dag kunne vi fått med oss noe, sa Wangberg til Eurosport etter kampen.