– Vi er dødelig effektive og scorer på våre første sjanser. De kjører oss i perioder, men vi vinner 4–1 på en middels dag. Det må vi si oss fornøyd med. Resultatet er fantastisk. Det er erkerivalen vår, sier Magnus Wolff Eikrem til VG.

Med tre kamper igjen av sesongen er Molde fem poeng bak serieleder og gullfavoritt Bodø/Glimt.

– Vi tenker ikke så mye på det. Vi har fokus på oss selv og vil vinne de resterende kampene. Sannsynligheten for at de taper to er ikke den største, innrømmer kampens første målscorer, Ohi Omoijuanfo.

Kampens siste ble satt av Emil Breivik.

– Det var utrolig deilig å få den første scoringen min og punktere den kampen her foran den fantastiske fansen, sier han til Discovery noen minutter etter at han hadde fastsatt sluttresultatet til 4–1.

– Den var en litt rar kamp. Vi har god kontroll, så ligger vi plutselig 2–0. Vi blir kontret i hjel av Molde, sier RBK-trener Åge Hareide til VG.

- Det er helt jævlig. Dette er det verste laget du kan tape 4-1 mot. Vi starter friskt, og har mye ball. Mål avgjør kamper, Molde er utrolig giftige og har noen flotte kontringer, sa en forbannet Per Ciljan Skjelbred til Discovery.

Det var Rosenborg som kom best i gang på Aker Stadion, uten at de klarte å finne veien til nettmaskene tidlig i kampen.

– Det er klart du blir frustrert, spillerne også. Jeg føler jo at vi er godt med. Molde kontrer oss i hjel. De er de gode på, og defensivt er vi ikke gode i dag, sa RBK-trener Åge Hareide.

Det straffet seg etter en snau halvtime da Etzaz Hussain testet Rosenborg-målvakt André Hansen med en rapp avslutning, som Hansen måtte gi retur på. Der dukket måltyven Ohi Omoijuanfo opp og sendte Molde i ledelsen.

STILNET KJERNEN: Bortelagsfansen fikk seg en støkk da Ohi Omoijuanfo sendte Molde i ledelsen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Òg det var bare begynnelsen på det som skulle bli en artig siste halvdel av første omgang for hjemmelaget. Ti minutter senere fant Rafik Zekhnini rom ute på høyreflanken før han dyttet ballen inn sentralt der kaptein Magnus Wolff Eikrem beholdt roen og plasserte inn 2–0.

Like etter slo Ola Brynhildsen en sylfrekk tunnel på høyreback Adam Andersson. Hjemmelagets spillere og supportere gaulet etter straffespark, selv om hoveddommer vinket spillet videre.

Discoverys ekspertkommentator Tor Ole Skullerud virket å være enig med hoveddommer:

– Han er på ball først. Jeg tror nok dommeren har rett, sa den tidligere Molde-treneren.

SISTE GANG: Åge Hareide har over 80 kamper som trener for Rosenborg, og godt over 150 kamper som trener for Molde. Etter sesongen legger han opp, og dermed var dagens kamp etter alt å dømme hans siste Molde-Rosenborg-oppgjør. Foto: Svein Ove Ekornesvåg Foto: Svein Ove Ekornesvåg ← →

Etter hvilen fikk gjestene akkurat den starten de trengte. Et råsterkt forarbeid av Olaus Skarsem ble tuppet i mål av Dino Islamovic som reduserte til 2–1.

Men det tok ikke mer enn fem minutter før bortelaget ble sendt kraftig ned på jorden igjen: Etter en corner stusset Rosenborgs Carlo Holse ballen i egen tverrligger, og først på nedfallsfrukten var Molde-midtstopper Sheriff Sinyan som satte inn 3–1.

Minuttet før fulltid bestemte også innbytter Emil Breivik for å notere seg på scoringslisten da han vendte opp og sendte ballen mellom beina på Markus Henriksen og inn i nettmaskene.

satte innbytter Emil Breivik kampens punktum med 4–1.

3–1: Her øker Sheriff Sinyan ledelsen for Molde med sin venstrefot. Foto: Svein Ove Ekornesvåg 3–1: Her øker Sheriff Sinyan ledelsen for Molde med sin venstrefot. Foto: Svein Ove Ekornesvåg 3–1: Her øker Sheriff Sinyan ledelsen for Molde med sin venstrefot. Foto: Svein Ove Ekornesvåg ← →

Neste test for Molde er kommende søndag borte på Brann Stadion. I tillegg til tre poeng der trenger blåtrøyene en hjelpende hånd fra dagens motstander Rosenborg. Trønderne møter nemlig serieleder Bodø/Glimt på Lerkendal samme dag.