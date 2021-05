Sist dette skjedde var ingen av dagens Molde-spillere født

LUBBENES: Molde har hatt godt tak på Mjøndalen de siste årene. I fjor endte det med henholdsvis 2-1-seier hjemme og 3-1 borte, etter at Martin Ellingsen kom inn fra benken og satte to scoringer som sikret MFK seieren.

Seire ble det også i 2019 og i 2015. Faktisk må vi helt tilbake til 1986 for å finne sist bruntrøyene tok alle poengene mot Molde. Da var ingen av Molde-spillerne en gang påtenkt.

Mener Mjøndalen har utviklet seg

Søndag tar Molde igjen turen til Nedre Eiker. Der blir det stort sett alltid tøft, selv om gjestene har hatt for vane å vinne. Erling Moe mener en slik statistikk er fin lesning, men at ingenting kommer av seg selv når kampen blåses i gang klokka 15 i ettermiddag.

– Det er umulig å si hvorfor det er slik, for vi har møtt forskjellige lag. Jeg synes de har forandret seg litt siden fjoråret. De har videreutviklet 4-3-3-filosofien sin igjennom høsten og vinteren. Spillemessig har de hatt en god serieåpning, sier Moe til Romsdals Budstikke.

– Hvilket kampbilde forventer du?

– Det er vanskelig å si. I fjor trykket de oss fra start, før vi avgjorde på tampen. Ønsket vårt i år er at vi skal dra ned dit og være med å prege kampen fra første minutt.

Ute etter revansj

MFKs uke startet på best tenkelig vis med seier på Lerkendal, før møtet med Vålerenga torsdag ble en real nedtur. Molde-treneren sier at han naturligvis har en revansjelysten gjeng med seg til Consto Arena.

– Vi er veldig revansjesugne. Vi liker dårlig å tape. Da ønsker vi alltid å vinne den neste. Slik er naturen i dette. Nå har vi hatt to lette økter etter Vålerenga, siden kampene kommer såpass tett. Det gjelder å få forrige kamp ut av hode og kropp. Vi tar med oss at det var mye som fungerte mot Vålerenga, spesielt det vi gjorde med deres offensive arsenal. Vi klarte å stenge ned sidene deres, men dessverre ble det slik at de fikk med seg kom av våre feil. Det skal vi unngå mot Mjøndalen, slår Moe fast.

Ingen Gauseth

Mjøndalen-kaptein Christian Gauseth har for vane å havne i begivenhetenes sentrum når han møter gamleklubben. Denne gangen må hjemmelaget klare seg uten hærføreren, som er satt ut av spill med en strekk.

Moe er usikker på om det vil ha noen betydning for vertene.

– Jeg har ikke noe fokus på det igrunn. De har bare elleve spillere, slik som alle andre. Det tror jeg ikke har veldig mye å si, konkluderer Molde-sjefen.

Avspark på Consto Arena er allerede klokka 15.00.