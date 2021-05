Forrens «advarsel» til Molde-kompisen: – Mulig jeg tar et gult kort

Søndag er trønderen igjen tilbake på Aker stadion når Brann møter MFK i Eliteseriens tredje runde. Brann har fått en tøff start på sesongen og tapt de to første seriekampene så langt i år. Nå skal Forren og Brann jakte en ny skalp i Molde.

– Jeg gleder meg naturligvis mye til denne kampen. Det er ikke vanskelig å motivere seg. Det er alltid kjekt å møte gamle kjente. Jeg får flytte favorittstempelet over på dem. Så vet vi at vi har gode minner fra i fjor, som gjør oss trygge på at vi kan få med oss noe. Det er sånne kamper som er artig å spille, sier Forren.

Midtstopperen har vunnet flere serie- og cupmesterskap med MFK. I fjor var han for første gang på Aker stadion som en av bortelagets spillere. Da spilte 33-åringen en god kamp og sørget for at Brann tok en svært overraskende 2–1-seier.

– Det er årets tøffeste oppgave som venter oss. Men vi prøver å snu det til noe positivt. Det er kanskje greit å få en sånn kamp nå, med litt mindre press og forventninger. Molde er store favoritter. Det passer oss greit i denne situasjonen. Det blir en stor utfordring, men vi har gode minner der fra i fjor. Det er ingen grunn til at det samme ikke kan skje i år, sier han.

Gleder seg til å treffe kompisene

Forren ser fram til å komme tilbake til Molde og møte tidligere lagkamerater. Forrens familie bor fortsatt i Molde, og derfor blir han værende igjen etter søndagens kamp for å feire 17. mai med kone og barn.

– Det blir kjekt å se igjen alle. Men jeg skal ikke legge skjul på at jeg har mest kontakt med Eirik Hestad og Fredrik Aursnes. Det er dem jeg plager mest til daglig. Jeg snakker ofte med dem på Facetime, sier Forren - som fleipete vis kommer med følgende advarsel til kompisen:

– Jeg får se om jeg ikke klarer å lure meg ut på Hestad sin side, slik at jeg kan sette inn en liten tofotstakling på ham. Jeg skal selvsagt være på ball først, men det er mulig jeg kan ta et gult kort for det. Jeg er glad i gutten, så jeg skal ikke skade ham. Vi møter begge Rosenborg i løpet av de kommende rundene, så vi får kanskje bli enige om å være gode med hverandre, sier Forren.

Brann skal nemlig spille på Lerkendal allerede førstkommende onsdag, mens Molde skal møte erkerivalen mandag om ei drøy uke.

Rbnett har ikke lyktes å få en kommentar fra Eirik Hestad om Forrens utspill.

Husker du da Brann slo Molde på Aker stadion i fjor? Se høydepunktene her:

Vil ikke avsløre Moldes svakheter

MFK åpnet sesongen med seier mot Kristiansund (2–0), men rotet bort en tomålsledelse og spilte 3–3 mot Tromsø tidligere i uka. Vegard Forren så kampen fra TV-skjermen.

– Vi ser de offensive styrkene deres, men de har vist noen svakheter defensivt. Vi får prøve å utnytte det. Jeg vet at de er et annet lag på hjemmebane, men vi ser at vi kan score på dem. Forhåpentligvis kan vi stresse og plage dem litt. Det var ikke overbevisende i kampen mot Tromsø sist, sier Forren.

– Det var litt enkle personlige feil. Det var nok noen som mistet konsentrasjonen litt. Det var litt merkelig å se, og egentlig litt uvant. Vi skal reise til Molde med en offensiv innstilling. Vi går for å vinne kampen.

– Ser du noen svakheter i Molde-laget som dere kan utnytte?

– De har ikke så mange svakheter, og de få Molde har får vi holde skjult. Vi skal analysere laget, og så skal jeg bidra med mitt. Jeg kjenner de fleste der, så vi får prøve å finne fram noen lure triks for å stoppe dem. Men jeg kan ikke avsløre hvilke triks. Vi får holde fokus på å tørre å være med i kampen, og la de få løpe litt også. Vi kan ikke ligge lavt hele kampen, selv om vi endte opp med å gjøre det i hele andre omgang i fjorårskampen. Da ble det en lang kamp. Så vi må tørre å holde litt i kula, mener Forren.