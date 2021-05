Én spesiell situasjon tente Molde-spillerne: – Vi ble litt sure

Molde - Brann 4–0

Det endte med en komfortabel seier for Molde i hjemmekampen mot brann søndag kveld. Scoringer av hat trick-helt Ohi Omoijuanfo og Ola Brynhildsen sørget for firemålsseier på Aker stadion. Men MFK fikk en tøff åpning på kampen, og Brann yppet seg i starten av kampen.

Derfor var det en befriende scoring som kom da Kristoffer Haugen headet ballen i mål midtveis i første omgang, selv om gleden ble kortvarig.

Dommer Tore Hansen godkjente først scoringen, men ti sekunder etter at ballen passerte målstreken ombestemte kamplederen seg - trolig etter innspill fra noen andre i dommerteamet. Hansen blåste derfor i stedet frispark for Brann, noe ingen av de blåkledde skjønte noe av.

Beskjeden dommeren skal ha gitt til spillerne var at han blåste frispark for holding i feltet i en duell mellom Moldes Etzaz Hussain og Vegard Forren. Brann-stopperen var selv klar på at det var et soleklart frispark da han ble intervjuet av Eurosport i pausen.

Ironisk nok var trøya til Kristoffer Haugen revet i stykker i duellen med Bamba da han headet ballen i mål, som gjorde at han måtte ut på sidelinja og få en ny drakt.

– Blir litt sure

Situasjonen fikk i alle fall hjemmelagets spillere og supportere til å rase, og helt tydelig tente det en gnist hos hjemmelaget. Like etter satte Ohi inn 1–0. Bare noen minutter seinere sto det 3–0 på måltavla.

– Vi begynner å skape litt sjanser utover i omgangen. Og alle blir kanskje litt sure for at vi ikke får den scoringen på corner. Så får vi to kjappe scoringer, og da har vi kontroll. Andreomgangen er ikke bra, men vi vinner 4-0 hjemme, så da skal vi være fornøyde, sier kaptein Magnus Wolff Eikrem til Rbnett.

Han var ikke fornøyd med at Brann fikk styre mye av spillet i første halvdel av første omgang. Det var heller ikke Fredrik Aursnes, som satte inn 2–0-målet.

– Vi ønsker å starte med å presse dem, så det er ikke så bra start av oss. Men vi kommer inn i det og får et mål. Vi blir kanskje litt tente av målet som blir avblåst der. Men i de kommende kampene må vi være «på» fra start av, slår han fast.

Scoret med kneet

Sunnmøringen var både god og heldig da han satte inn scoringen med kneet.

– Jeg er veldig heldig. Ballen kommer bare rett i fanget mitt. Jeg rekker egentlig ikke å reagere. Jeg får fram en fot, og så treffer ballen kneet. Det var bare flaks, gliser han.

Magnus Wolff Eikrem slo hjørnesparket da Aursnes satte ballen i mål, og var ellers involvert i samtlige scoringer. Det ga MFK-kapteinen karakteren 8 på Rbnetts spillerbørs etter kamp - høyest av samtlige sammen med tremålsscorer Ohi Omoijuanfo.

– Bra åpning på sesongen

– Jeg syns at det er veldig bra i perioder, spesielt i første omgang. Og så syns jeg andre omgang blir rotete, selv om vi vinner den også. Men resultatet er veldig bra, er Molde-trener Erling Moes oppsummering av kampen.

Med to hjemmeseire og én uavgjort, har Molde 7 poeng etter tre serierunder. Det gir foreløpig tabelltopp i Eliteserien på bedre målforskjell enn tittelforsvarer Bodø/Glimt.

– Nå hadde vi en bra åpningskamp og et sterkt resultat i dag. Så rotet vi det litt til i Tromsø i form av dårlig forsvarsspill. Vi har hatt en bra åpning på sesongen, så får vi bygge på det og jobbe slik at vi tar steg framover spillemessig og at det blir mer rytme i spillet vårt, sier Moe.

Om ei uke venter en herlig toppkamp mot erkerival Rosenborg på Lerkendal stadion. Kampen har avspark klokka åtte neste mandag.