Da var det desto viktigere at Moldes offensive venstreback, Kristoffer Haugen, hadde tatt turen opp etter 34 spilte minutter.

For etter et glimrende Omoijuanfo-raid - og et sleivspark fra Brynhildsen - endte ballen opp på bakerste stolpe hvor venstreback Haugen satte sin sjette scoring for sesongen.