Gauseth ga Molde-spiller klar beskjed: – Synes ikke noe om det

Mjøndalen – Molde 0-0

CONSTO ARENA: For første gang i karrieren tok Christian Gauseth poeng mot Molde. Og det skjedde i en kamp ingen trodde han skulle spille. En strekkskade i første serierunde så lenge ut til å holde ham borte fra det siste hjemmemøtet med gamleklubben. Men nok smertestillende og knallhard vilje sørget for at han ble kampklar.

– I dag stolte jeg på låret mitt, i alle fall den første timen. Vi avsluttet før det ble farlig. Jeg vet at dette er det siste året, så da er det ikke så mange sjanser jeg har til å spille mot så gode spillere og kompisene mine i Molde. Da vil jeg gjerne skvise ut det siste i sitronen, sier Gauseth til Romsdals Budstikke.

– Fart med løgn hele uka

Men selv om han spilte mot flere av kompisene sine, så det virkelig ikke slik ut hverken før eller under kampen. Han nølte blant annet lenge med å hilse på bestekompisen Magnus Wolff Eikrem i det de to kapteinene skulle delta i myntkastet og hilse på dommerne. Meldingene satt tradisjon tro løst også under selve kampen.

– Magnus har bare fart med løgn til meg denne uka, så da var det helt greit. Han har sagt at han ikke skal spille. Det er vanskelig å forholde seg til ham, så da har vi en enighet om at når kampen kommer, er vi ikke venner. Men nå står han og venter på meg utenfor her, og skal få være med hjem og hilse på sønnen min, sier Gauseth med et stort glis.

– Stemninga er i det minste god fra min side, også regner jeg med at Magnus kanskje er litt grinete over kampen, legger han raskt til.

Hett

Men det var først og fremst Ohi Omoijuanfo som fikk høre det av Gauseth under kampen. Spissen var litt i seineste laget inn i ei takling, og fikk klar beskjed fra Mjøndalen-kapteinen da han skulle si unnskyld for stemplinga.

Ohi legger ikke skjul på at han er lei av Gauseths oppførsel ute på banen.

– Jeg har ikke snakket med ham etterpå, men det er ofte slik at de som prater mest i media skal være de tøffeste. Det er heller slik at de er de veikeste ute på banen. Han går bare rundt og griner utpå der. Det er typisk Christian å koke i toppen. I tillegg steker sola, så det hjalp nok ikke for ham. Jeg er så vidt borti ham i den situasjonen, sier Ohi Omoijuanfo til Romsdals Budstikke.

– Er dette noe som sitter i, eller er det allerede glemt?

– Nei da. Ikke for min del. Jeg er ferdig med dette. Det skal koke litt, ler Ohi.

36-åringen drar på smilebåndet i det han blir presentert med Molde-spillerens uttalelser.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i den beskrivelsen. Nå skal jeg hjem og kose meg med sønnen min og en sur Magnus Wolff Eikrem. Kanskje det blir noe godt i glasset også.

– Påtatt

Gauseth forklarer situasjonen med at han gjennomskuer Molde-spissen.

– Jeg synes ikke noe om spillere som skal drive og tøffe seg etter at de har fått gult kort. At han da skal stå over meg og prøve å tøffe seg, det går ikke. Ohi kjenner jeg godt, og han er verdens snilleste fyr. Så når han skal fyre seg opp og bruse med fjærene, blir det bare påtatt. Ohi lurer ikke meg, og da fikk han beskjed om det.

– Forsøker du å sette ham ut med reaksjonen din?

– Det er vanskelig å kalkulere menneskers reaksjoner, men jeg spiller fotball på det jeg har igjen i tanken min. Stemninga mellom oss er god den, og jeg har ingen problemer med å ringe «grinerungen» Ohi, ler Gauseth.

Vanskelige spilleforhold

Etter kampen var Ohi opptatt av å prate om de vanskelige spilleforholdene på Consto Arena. Han stiller seg helt uforstående til hvorfor kampen måtte spilles så tidlig.

– Vi spiller midt i den stekende sola. Jeg skjønner egentlig ikke hvorfor vi må spille klokka 15. Det gir ingen mening. Banen er knusktørr, og sola steiker. Når vi må ha drikkepause, er det for varmt til å spille, mener 27-åringen.

Mens Ohi var langt fra fornøyd med at kampen gikk midt på høylys dag, samtidig som banen var knusktørr, var Gauseth på sin side langt mer fornøyd med spilleforholdene.

– Jeg synes igrunn det var veldig fint. Det er jo synd at vi hadde trøbbel med vanningsanlegget. Det fungerte fint både på fredag og i går, men i dag var det noe som skjedde. Det er leit, for da fikk vi ikke spilt den raske kombinasjonsfotballen vi er kjent for, sier Gauseth en smule sarkastisk.