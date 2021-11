BERGEN (VG) (Brann – Molde 0–1) Magnus Wolff Eikrems (31) drømmescoring på Brann Stadion gjør at gullkampen lever med to serierunder igjen. For Brann ser det mørkt ut.

Etter at nedrykkskonkurrent Stabæk spilte uavgjort i bortemøtet mot Tromsø, var det klart at Brann ville ta over kvalifiseringsplassen med seier over Molde.

Slik gikk det ikke, og med tap har bergensklubben fortsatt tre poeng opp til Stabæk. Dermed må de håpe på at bæringene avgir poeng i de siste kampene, samtidig som de selv plukker de nødvendige poengene.

– Vi spiller en ok kamp. Vi skaper sjanser til å score mål, men det vil seg ikke helt. Det var en fantastisk redning på den ene, og stolpen på en annen. Det føles litt tungt, og jeg sitter med en følelse at vi gjør nok til å score og til å kunne vinne kampen. Det er kanskje kvalitet på det siste som mangler, sier Branns Mathias Rasmussen til VG.

– Jeg har spilt noen sesonger i Start og Nordsjælland, og jeg har ikke opplevd slik uflaks rett og slett. Det er selvfølgelig kvalitet i avslutningene som noen ganger er avgjørende, men det er utrolig mye stang ut. Jeg vet ikke om jeg kan kalle det uflaks, sier Rasmussen.

– I dag burde vi scoret, sier Brann-spiss Aune Heggebø til VG.

– Det er fortsatt muligheter. Nå må vi opp til Bodø og levere en god prestasjon, og forhåpentligvis er vi med i kampen etter det.

Midtbanespiller Vajebah Sakor har oppskriften klar for hvordan Brann skal ta poeng i Bodø.

– Vi skal krige som faen. Lage et helvete for dem, sier han.

På spørsmål om de nå trenger hver seier de kan få, er svaret like klart:

– Som faen. Hver jævla kamp fremover, det er seier som gjelder, sier Sakor.

De siste to rundene for lagene i bunn av Eliteserien Stabæk: 5. desember: Rosenborg (h) 12. desember: Odd (b) Mjøndalen: 5. desember: Vålerenga (b) 12. desember: Bodø/Glimt (h) Brann: 5. desember: Bodø/Glimt (b) 12. desember: Sarpsborg 08 (h)

Etter at Bodø/Glimt avga to poeng mot Rosenborg, skilte det bare seks poeng fra serielederne fra Bodø og tabelltoer Molde før sistnevntes bortekamp mot Brann.

Der sikret Wolff Eikrem seieren med sitt praktmål etter en time spilt, og dermed har Molde tre poeng opp til Bodø/Glimt og gullet med to serierunder igjen.

– Det er et av de vakreste målene jeg har scoret, sier Eikrem til VG om scoringen.

– Det overrasker meg ikke. Magnus er vel 29 (31, red. anm.), og han står igjen hver dag for å øve på slikt. Der har mange å lære, sier Molde-trener Erling Moe til VG om Eikrem.

Molde-treneren gleder seg over at det er liv i gullkampen med to runder igjen.

– Så får vi sørge for å gjøre jobben vår. Vi er ikke herre over situasjonen. Vi kan håpe på noen gummiføtter oppe i Bodø. Det er artig at det litt fyr i teltet før de siste to rundene.

De to siste rundene i gullkampen i Eliteserien Bodø/Glimt: 5. desember: Brann (h) 12. desember: Mjøndalen (b) Molde: 5. desember: Lillestrøm (h) 12. desember: Haugesund (b)

Den første omgang bølget frem og tilbake under flomlysene på Brann Stadion, og det var gjestene fra Molde som fikk den første store målsjansen. Rafik Zekhnini la ballen inn i feltet, Ohi Omoijuanfo fikk en fot på den, en Brann-forsvaret fikk klarert.

Etter halvspilt omgang var gjestene igjen farlig frempå. Magnus Wolff Eikrem forserte med ballen, før han klinket til fra omtrent 20 meter. En tv-redning fra Brann-keeper Lennart Grill hindret scoring.

Så løftet Brann seg, og Aune Heggebø fikk vertenes første mulighet. Bård Finne stormet inn i Molde-feltet, før han la ut til Heggebø. Brann-spissen traff godt, men måtte se at ballen gikk via en Molde-fot før den strøk stolpen.

FORSPILT MULIGHET: Brann-spiss Aune Heggebø fortvilte da han så at ballen gikk på utenfor stolpen til Molde-keeper Andreas Linde. Foto: Marit Hommedal / NTB

Sivert Heltne Nilsen var ute med suspensjon, og Brann-trener Eirik Horneland valgte å starte med Vajebah Sakor i ankerrollen på midten. 25-åringen hadde bare spilt 24 minutter tidligere i sesongen, men bidro sterkt til at Brann tok over mye av spillet den siste halvdelen av første omgangen.

Den tidligere Juventus- og Vålerenga-spilleren strødde flere gode pasninger, fyrte av noen skumle skuddforsøk, og hadde mange viktige defensive bidrag før pause.

FØRSTE START: Vajebah Sakor startet sin første Brann-kamp og leverte bra de 65 minuttene han var på banen. Foto: Marit Hommedal / NTB

Etter pause skapte Molde flere farligheter, før scoringen satt ett kvarter ut i den andre omgangen.

Wolff Eikrem fikk ballen på utsiden av hjørnet av Brann-feltet, før han bøyde ballen i motsatt hjørne på strålende vis.

STJERNETREFF: Magnus Wolff Eikrem sendte Molde i føringen med en nydelig scoring fra distanse. Foto: Marit Hommedal / NTB STJERNETREFF: Magnus Wolff Eikrem sendte Molde i føringen med en nydelig scoring fra distanse. Foto: Marit Hommedal / NTB ← →

Brann måtte frem og jage utligning, og ti minutter etter Eikrems ledermål var de fryktelig nære. Heggebø vant duellen i feltet på et hjørnespark, men headingen smalt i stangen. På returen var Ole Martin Kolskogen nære, men gjestene fikk rensket unna.

Nærmere kom ikke Brann, til tross for et brukbart trykk, og dermed endte det med null poeng.