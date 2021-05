Sterkt kritisk til dommerens forklaring: – Det er en dommerskandale

Mjøndalen- Molde 0–0

MJØNDALEN: Det var kun én ting som var i fokus etter 0-0-kampen mellom Molde og Mjøndalen søndag ettermiddag. Kristoffer Haugen kom inn fra benken, og 20 minutter før slutt kranglet han ballen over linja. Det så alle på stadion, utenom dommerteamet med Dag Vidar Hafsås i spissen.

Hovedpersonen selv var ikke i tvil, heller ikke etter å ha sett bildene.

– Jeg er sikker på at den er inne i det situasjonen skjer, og jeg er enda sikrere nå. Det er synd å bli snytt for et mål og en seier på denne måten, sier Kristoffer Haugen til Romsdals Budstikke.

– Hvilken forklaring får du fra dommeren?

– Han sier at de ikke er nede på linja, så de klarer ikke å se om den er inne eller ikke. Det er ikke godt nok. Det er jobben deres å ha oversikten. Jeg mener at vi snart må få på plass en teknologi som kan hjelpe dommerne. Det er kjedelig at ting skal bli avgjort på denne måten.

Dette sier dommeren

Etter kampen fikk Romsdals Budstikke fatt i dommer Hafsås. Han hadde dette å si om situasjonen:

– Jeg ser ikke så mye av ballen, så jeg har ikke mulighet til å konkludere.

– Hva er beskjeden fra linjedommer?

– At heller ikke han har mulighet til å konkludere.

– Da er han vel ikke i den posisjonen han bør være?

– Han gjør sitt beste, men om han er helt nede ved linja eller ikke er jeg usikker på. Jeg tror uansett ikke han hadde sett det. Vi har bare øyne vi også.

Hafsås innrømmer at de fryktet de hadde gjort en feil da de så reaksjonen til spillerne. Like før intervjuet med Romsdals Budstikke, fikk han se situasjonen på nytt. Fortsatt mener han det er vanskelig å konkludere.

– Man tenker selvfølgelig at vi kanskje har gjort en feil, men man må bare kvitte seg med det. Jeg fikk se noen bilder nå, men fortsatt synes jeg det er vanskelig.

– Er det på tide at vi får mållinjeteknologi, også i Norge?

– Ja, det er det absolutt.

– Skal ikke være kampavgjørende

Molde-trener Erling Moe var tydelig frustrert over dommerteamet ved fulltid. Han brukte et par minutter borte med kvartetten for å forsøke å få ei forklaring. Han synes det er synd at kamper i Norge avgjøres på slike feil.

– En dommer skal ikke være kampavgjørende. Det blir han i dag. Alle spillerne ser det, så det er synd at kampen blir avgjort på dette. Vi hadde vært veldig fornøyde om vi hadde dratt herfra med tre poeng i dag, sier Moe til Romsdals Budstikke.

– Så lenge teknologien ikke er på plass, må vi forvente at dommerne gjør jobben sin, fortsetter Molde-treneren.

Heller ikke Ohi Omoijuanfo er nådig når han blir spurt om situasjonen.

– Det er fryktelig at dommeren ikke klarer å se den. Ja, det er en dommerskandale, for om vi får den vinner vi. Dette er ikke bra, sier spissen til Rbnett.

Om mållinjeteknologien ikke kommer, mener Ohi at man i det minste må se på andre løsninger.

– Det skulle hvert fall vært en fjerdedommer nede på linja. Da slipper man unna slike situasjoner. Vi taper to poeng på dette, og det er ekstremt frustrerende. Vi må kreve mer av dommerne, tordner han.

– Hadde kontroll

Trener Moe mener MFK hadde fortjent alle de tre poengene på Consto Arena.

– Jeg føler vi hadde god kontroll på kampen hele veien. De hadde noen dødballer de var farlige på, men vi kontrollerte det som skjer i banespillet. Vi gjør en god bortekamp, og da er det skuffende at vi ikke drar herfra med det resultatet vi gjerne skulle hatt, sier Moe om kampen.

– Er det skuffende at dere ikke skaper mer?

– Vi skaper nok. Det er ikke sånn at vi kan rundspille alle og skape sjanse på sjanse mot alle. Det er tøffe kamper, og da må vi ha marginer med oss. Det hadde vi hverken i dag eller mot Vålerenga. Da er det vår oppgave å kjempe til oss disse marginene.