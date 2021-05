Molde-spillerne rasende etter måldrama: – Snytt for to poeng

– Jeg scoret. Jeg har sett på bildene etter kampen og det bekreftet det jeg tenkte. Ballen var inne. Det er surt å bli snytt for to poeng her i dag. Linjedommeren sa han ikke fikk det med seg, sier Haugen til VG.

Uavgjortresultatet gjør at Molde trolig taper ytterligere terreng i gullkampen. Den svært kontroversielle situasjonen oppsto 16 minutter før full tid. Molde-back Haugen styrte et innlegg mot Mjøndalens mål. Sisteskansen Sosha Makani (34) slo ballen bort så fort han kunne og dommer Hafsås lot spillet gå videre, mens Molde-spillerne skrek i fortvilelse.

– Den var inne, jeg lå nede på linja og så det helt klart. Det var veldig, veldig kjedelig, men vi var ikke i fyr og flamme i dag, sier Wolff Eikrem til VG – og sier at det var en utfordrende situasjon for dommerne.

På bilder fra et av TV-kameraene på Consto Arena, ser det ut som at hele ballen var inne. Fra andre vinkler er det vanskeligere å si sikkert.

– Det er umulig for oss å se om ballen er helt inne og dermed kan vi ikke dømme mål. I denne situasjonen er det nesten en umulighet å avgjøre om den er inne eller ikke, sier dommer Hafsås til VG.

– Skjer for ofte

Molde-sjef Erling Moe mener at nivået på dommerne ikke er bra nok.

– Kampen blir preget av at dommerne ikke gjør jobben sin. Det er synd, det er altfor ofte at kamper blir avgjort av ting utenfor vår rekkevidde. Når det er kampavgjørende, er det ikke godkjent av dommerne, sier Molde-sjef Erling Moe til VG.

– Snytt for mål mener vi i kommentatorboksen, sa kommentator Jørgen Klem på Eurosport.

– Det er vanskelig å fastslå sikkert at den var inne, sier ekspert Joacim Jonsson på Eurosport-sendingen.

I andre omgang hevdet innbytter Tonny Brochmann at han ble snytt for straffespark i duell med Molde-stopper Martin Bjørnbak, men heller ikke han ble hørt av dommer Hafsås – i det som var en annen tvilsom situasjon.

– Jeg kom inn i blindsonen hans og følte jeg ble tatt, og at det er en klar straffe. Hvorfor skulle jeg lagt meg om jeg ikke ble tatt? spør danske Brochmann retorisk overfor VG.

Trener Vegard Hansen er hakket mer diplomatisk.

– Vi er heldige med dommeravgjørelsene i dag. Det er to vanskelige situasjoner, sier han til VG.

Før oppgjøret uttalte tomålsscoreren fra Moldes 2–3-tap for Vålerenga i forrige runde, nevnte Haugen, at kun seier ville være godt nok for romsdalingene på Consto Arena.

Hussain-bom

VG noterte tre sjanser til hvert lag i første omgang. Den soleklart største falt til Moldes Hussain. Etter et lurt hælspark fra Hestad inne i Mjøndalens 16-meter, hadde lagkameraten scoret hvis han traff hjørnet 12 meter foran ham.

MIF-keeper Makani var så å si utspilt, men heldigvis for ham, og til Molde store fortvilelse, skrudde Hussain ballen like utenfor stolpen.

I motsatt ende av banen fikk Ole Amund Sveen (31) den største muligheten for hjemmelaget, da indreløperen bommet på ballen fra kloss etter et snaut kvarter.

Kampen endte imidlertid målløst.