– Det jeg er mest skuffet over er de første 30 minuttene. Vi fikk en dårlig start, vi var lite aggressive og på halvdistanse. Stabæk styrte litt for mye. Jeg var veldig fornøyd med de siste 60 minuttene. Vi var gode defensivt, og det er vi som skaper de store sjansene, sier Moe, og mener kampen viser «kulturen» som ligger i Molde-laget.

Det til tross for at de spilte de siste 55 minuttene med ti mann etter at Birk Risas utvisning.

Først tok Molde ledelsen etter klønete opptreden av sidestopper Ivan Mesik på et innlegg fra Ola Brynhildsen. Mesik rotet ballen i eget nett, Molde fikk starten de ønsket seg – og som det viste seg at de trengte.

For gullkandidaten ble offer for et mannefall. Først måtte Eirik Ulland Andersen av banen med skade, så gikk skadeforfulgte Martin Ellingsen i bakken med det som så ut som en vridning i kneet – og så ble Birk Risa utvist etter to gule kort allerede etter 36 minutter.

Fra før manglet to ganger Martin i forsvaret, men midtstopper Bjørnbak (fødsel) og Linnes (liten skade) er trolig tilbake til «gullkampen» mot Glimt. Dessuten kom Ellingsen seg på bena og gikk ned som midtstopper i Erling Moes 4–4–1-formasjon etter utvisningen.