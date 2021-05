Har blitt undersøkt av spesialist - dette sier han om skaden

Moldes midtbanespiller har vært ute med skade de siste ukene, og har ikke vært tilgjengelig for spill i de første seriekampene. 26-åringen har hatt trøbbel med et kne, og har ikke spilt fotball siden den første kampen mot Granada for to måneder siden.

– Han er tilbake i Molde etter å ha vært undersøkt av en spesialist. Vi håper at vi har fått de rette svarene. Jeg håper at han kan være tilbake innen én eller halvannen måned, sier Molde-trener Erling Moe.

– Det var bare en undersøkelse av kneet. Ting er fortsatt ganske usikre, så jeg vil ikke uttale meg for mye om det akkurat nå. Jeg vet mer om en liten stund, skriver Martin Ellingsen i en SMS til Rbnett.

Det kan bety at Ellingsen må stå over mange kamper før han er tilbake. Kampene kommer nemlig tett framover. I løpet av de sju neste ukene skal MFK spille hele ti seriekamper.

Også Fredrik Sjølstad og Kristoffer Haraldseid må vente flere uker før de kan være tilgjengelig for spill igjen.

Revansj fra i fjor?

Ellers har Erling Moe en skadefri tropp å velge fra. MFK-treneren er klar for å revansjere fjorårets hjemmetap mot Brann når bergenserne gjester Aker stadion søndag kveld.

I fjor vant nemlig Brann 2–1 på Aker stadion, i en kamp der MFK misbrukte en rekke store sjanser.

– Det var en tung kamp for oss. Vi styrte og ståket, og slet med å bryte dem ned. Vi kan håpe på at kampbildet blir noe av det samme i kveld, men vi ønsker selvsagt et bedre sluttprodukt, sier Erling Moe.

Brann har fått en tøff start på eliteseriesesongen, med tap på de to første kampene. Molde er også store favoritter til å vinne søndagens kamp.

– Her hjemme skal vi alltid gå for seier. Men vi må ikke glemme hva som gjør oss gode. Jeg forventer et Brann-lag som vil være stramme defensivt og jobbe mye med kontringer. De vil nok spille gjennom og over ledd. Vi er nødt til å være på tå hev mot Brann, sier Moe.

To nysigneringer

Brann-laget har fått mye kritikk den siste tida, spesielt for mangelen av forsvarsspillere. Nå har klubben hentet to nye midtstoppere, men verken Vieux Sané eller Lars Krogh Gerson har mulighet til å spille mot MFK søndag.

– Jeg syns det blir litt massesuggesjon. De har Vegard Forren og Ole Martin Kolskogen, som hadde sitt gjennombrudd i fjor. At det skal være så ille i år, det skjønner jeg ikke. Jeg syns Brann har et bra lag. Jeg har sett kampene deres. De gjør en veldig god kamp og står godt opp mot Vålerenga sist. Så ramler det litt sammen etter at de slipper inn det første målet. Brann kommer til å ta mange poeng i år. Men de skal ikke gjøre det på søndag, slår Moe fast.

PS: MFK vil spille søndagens oppgjør med sørgebånd til ære for Torkild Brakstad, som gikk bort fredag. I forkant av kampen det være ett minutts stillhet til minne om MFK-legenden.