Hestad takker én mann etter den store forvandlingen

Molde – Kristiansund 2-0

Hestad briljerte i perioder mot KBK søndag og var uheldig som ikke fikk minst en scoring. Han var svært fornøyd med Molde-lagets prestasjon etter den bunnsolide forestillinga.

- Tre poeng er godt. Det er en fin bekreftelse på at vi er på et sted vi skal være. Jeg synes det var en god prestasjon over hele fjøla. Det var ekstremt bra i første omgang. Så rir vi på resultatet i den andre, men jeg ser ikke noe varsellampe av den grunn, sier Hestad til Rbnett.

Skryter av kollektivet

Han slår fast at det er avgjørende å plukke trepoengere i starten av sesongen for å ta initiativet i gullkampen.

- Når man har to-tre lag rundt seg, som ikke kommer til å gi fra seg mange poeng i år, da er det viktig at vi tar poeng man må ta. Tre poeng hjemme mot KBK er tre poeng vi skal ha. Det sier seg selv at det er viktig med seier i serieåpningen. Nå legger vi denne kampen bak oss, og ser frem mot neste kamp. Man kan ikke dvele for lenge på dette resultatet, sier angriperen

Molde leverte en svært solid kamp mot KBK, spesielt i den første omgangen. Det mener Hestad kom av godt kollektivt arbeid.

- Vi begynner å bli en samspilt gjeng som finner hverandre, og vi er på godfot. Vi har pasningsalternativer overalt, og pasningene sitter godt. Da ser det enkelt ut fra sidelinja. Det stemmer meget bra for oss, sier han.

Takker Moldes fysiske trener

De siste sesongene har Eirik Hestad alltid levert veldig godt på høsten, mens han har vært meget variabel i prestasjonene i vårsesongen. Nå er 25-åringen tydeligvis i storform fra første kamp. Mye av æren gir han til MFKs fysiske trener, Ørjan Nygård.

- Jeg har slitt veldig tidlig i sesongene, men jeg er i bedre fysisk form enn noen gang nå. Jeg følte ikke jeg var helt på topp i dag, men jeg kjenner at det stemmer litt mer for meg ute på banen. Ørjan Nygård har hjulpet meg mye. Han sitter på skulderen min hver dag og passer på. Tidligere har jeg hatt mer fokus på fotballen, med det tekniske og taktiske, men nå har jeg hatt et enormt fokus på det fysiske over tid og jeg kjenner det lønner seg. Jeg føler meg kvikkere, og at jeg har mer trøkk i meg, sier Eirik Hestad.

Neste kamp kommer allerede torsdag, mot Tromsø.

- Nå samler vi energi, og vi må komme oss ovenpå. Vi må forberede oss taktisk inn mot neste kamp. Det blir vel mye av det samme, men vi må fortsette å jobbe. Vi leverer en god kamp i dag, og vi er veldig fornøyde, men vi skal ha tre poeng i neste kamp, også, sier Eirik Hestad.