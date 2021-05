MFK-børsen: «Gjør ting med ballen som ingen andre i Eliteserien kan»

Molde - Brann 4–0

Det ble en skikkelig festkveld for Molde-supporterne på Aker stadion 16. mai. Fire scoringer og fine angrep sørget for at Brann ble sendt hjem til Bergen med stortap, mens Molde nå topper eliteserietabellen.

Ohi Omoijuanfo ble kampens store spiller med tre scoringer. Samtidig var Magnus Wolff Eikrem tilbake i startoppstillingen etter skaden han pådro seg før seriestart, og var involvert i samtlige scoringer.

Duoen topper selvsagt MFK-børsen etter seieren mot Brann. Se hele børsen her:

Andreas Linde 6

Bokset ut ballen ved flere anledninger på Branns dødballer. Fint plassert da han sto i veien for Rasmussens skudd fra kloss hold etter pause. Ny god redning like etter da innbytter Wolfe prøvde seg. Ellers full kontroll.

Erling Knudtzon 5

Noe rusk bakover i banen. Ble lurt inne i egen boks før en stor Brann-sjanse midtveis i andre omgang. Fikk ikke preget oppgjøret noe særlig offensivt.

Martin Bjørnbak 6

Fikk litt trøbbel tidlig i kampen da Bamba stakk i rommet bak ham. Headet unna flere baller. Gjorde det enkelt i klareringene, men sendte ballen over sidelinja et par ganger. Byttet ut ti minutter før slutt.

Stian Rode Gregersen 6

Tøff og god i alle luftdueller. Bra tak på tidligere lagkompis Bamba. Fryktelig pasningsmiss ga vekk et helt unødvendig hjørnespark til gjestene i andre omgang. Rask og god da han stoppet en potensiell Brann-overgang med å ta igjen Wolfe i en løpsduell.

Kristoffer Haugen 6

Inne på første laget for første gang i Eliteserien i år. Noe rusten start på kampen. Fikk så vidt headet vekk ballen etter et farlig Brann-hjørnespark. Lurte seg fri og headet inn det som skulle vært Moldes ledermål, men som merkelig nok ble annullert. Kom med offensivt og hadde noen brukbar innlegg etter hvert. Svak klarering holdt på å gi Brann en stor sjanse i andre omgang.

Etzaz Hussain 6

Fikk tilsnakk av dommer Tore Hansen før halvannen minutt var spilt. Var ikke på dommerteamets «godside» da han fikk frispark mot seg da Haugen satte ballen i mål i første omgang. Fantastisk pasning gjennom Brann-forsvaret sendte Brynhildsen alene gjennom. Var noen hundredeler for seint til å tuppe ballen i mål da Fofana headet i stanga.

Fredrik Aursnes 7

Var både god og heldig da han var kjapt oppe med kneet og fikk dyttet inn 2–0-scoringen i første omgang. Solid kamp både offensivt og defensivt. Sterk motor og flere positive involveringer. Rev ned Rasmussen og fikk gult kort på slutten av kampen.

Magnus Wolff Eikrem 8

Endelig tilbake i startelleveren. Involvert i alle fire scoringer. Gjør ting med ballen som ingen andre i Eliteserien kan. Godt slått hjørnespark traff hodet til Haugen som skulle gitt Molde 1–0. Ny god involvering da Molde fikk godkjent scoring like etter, med en lekker pasning mellom to Brann-forsvarere til Brynhildsen. Rapt skudd ga nesten scoring, da Opdal fikk slått ballen i stolpen. Slo hjørnesparket som ga 2–0. Banket ballen på direkten til Brynhildsen før 3–0-målet. Perfekt bakromspasning sendte Ohi alene gjennom på 4–0-scoringen. Tatt av banen midtveis i andre omgang.

Eirik Hestad 5

Ikke venn med ballen da han løp den over sidelinja til å begynne med. Var med på noen gode angrep med herlige kombinasjoner på høyresida. Ellers uvanlig anonym fra sin kantposisjon. Byttet ut i sluttminuttene.

Ohi Omoijuanfo 8

Har virkelig funnet scoringsformen etter et par bom i åpningskampen. Var sikker da han enkelt kunne skli inn 1–0-målet i åpent mål etter godt innlegg fra Brynhildsen. På riktig sted til riktig tid igjen da han pirket inn 3–0. Godt løp og ny perfekt avslutning like etter pause, da han brukte venstrefoten på å bredside inn 4–0. Nær sin fjerde scoring på en heading halvtimen før slutt. Byttet ut til stående applaus midtveis i andre omgang.

Ola Brynhildsen 7

Kom til bra sjanse etter et kvarter, da han kom inn fra kanten og prøvde å curle ballen i mål. Satte fart og fikk ballen til perfekt tid fra Eikrem da han la et perfekt innlegg til Ohi i forkant av 1–0-målet. Misbrukte stor sjanse da han kom gjennom etter Hussains gode pasning. Godt løp og brukbart skudd førte til klabb og babb inne i Brann-feltet før 3–0-målet. Fikk seg en smell etter en takling og måtte dessverre byttes ut tidlig i andre omgang.

Eirik Ulland Andersen 5

Inn for Brynhildsen like etter pause. Tredje sist på ballen da Ohi satte inn 4–0 i andre omgang. Fikk et skuddforsøk blokkert.

David Datro Fofana -

Byttet inn for tremålsscorer Ohi. Holdt på å sette inn sitt første eliteseriemål da han headet ballen i stolpen. Lekte seg forbi tre Brann-spillere på overtid, men traff over mål med skuddet.

Emil Varhaugvik Breivik -

Inn til sin eliteseriedebut de siste 25 minuttene. Råsterk prestasjon da han tok ballen fra midt på egen banehalvdel og stormet inn i Brann-feltet. Ble holdt igjen - og snytt for klart frispark.

Sheriff Sinyan -

Kom inn og trygget inn seieren da han kom inn for Bjørnbak ti minutter før slutt.

Magnus Retsius Grødem -

Kom inn til sin MFK-debut i sluttminuttene. Rakk ikke å markere seg nevneverdig.