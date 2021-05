Her speider landslaget på Molde-trening: Disse spillerne er aktuelle

Assistenttrener Kent Bergersen så Moldes sesongåpning mot Kristiansund søndag. Onsdag var han på plass da laget trente på Aker stadion.

– Vi fikk se Molde og Kristiansund i kamp, og så var vi i Ålesund på trening i går siden Molde hadde fridag da. Så tar vi med oss denne treninga før vi drar til Kristiansund for å se kamp. Vi har jo noen aktuelle spillere på Bodø/Glimt, sa Bergersen om eliteserieoppgjøret mellom KBK og Glimt onsdag kveld.

Snakket med Gregersen

Han hadde med seg A-landslagets analysesjef Andrew Findlay, som Ståle Solbakken tok med seg fra FC København da han ble landslagssjef. Findlay har tidligere jobbet med analyse i Manchester United – for managere som David Moyes, Louis van Gaal og José Mourinho.

– Vi har hatt noen fine dager. Det er ok å bli kjent med lagene, snakke med trenerne og se hva de driver med. Vi kjenner jo disse lagene godt, men det er likevel interessant å være på besøk og det er alltid noe å ta med seg, sier Bergersen til Rbnett.

Han slo av en prat med Stian Gregersen etter treningsøkta. MFK-stopperen debuterte på forrige samling, og spilte mot både Tyrkia og Montenegro i VM-kvaliken.

– Stian startet jo de to siste kampene sist vi var samlet. Han gjorde det bra, og er selvfølgelig aktuell for å være med på neste samling. Utfordringen hans er først og fremst å holde kroppen frisk, sier Bergersen.

Aursnes, Eikrem og Pedersen

Fredrik Aursnes imponerte i Europa League, og Ståle Solbakken bekreftet at midtbanespilleren var svært nær en plass i troppen sist.

– Han er en spiller vi følger tett. Han vil alltid være med i diskusjonen når vi tar ut en tropp, og vurderes opp mot andre vi har i den posisjonen, svarer assistenttreneren.

Magnus Eikrem var også svært aktuell før forrige uttak. I tillegg vet Rbnett at Ståle Solbakken vurderer flere av Moldes yngre talent, først og fremst Marcus Holmgren Pedersen som nå spiller for U21-landslaget.

– Det er flere her som er spennende for oss og som vi vil følge framover. Det er naturlig at vi ser på noen av de yngre spillerne, sier Kent Bergersen.

Moe: - Spennende

Erling Moe hadde en samtale med Bergersen og Findlay etter treninga tirsdag.

– Vi har jo noen spillere som alltid er aktuelle, og i tillegg vil jeg tro at de holder øye med flere hos oss. Marcus er fortsatt U21-spiller, men han kan fort bli aktuell for A-landslaget. Det er artig at landslagstrenerne er på tur og viser interesse for oss, det skaper et større eierskap til landslaget ute i klubbene. Jeg vil tro at de er glade for at det er åpnet opp slik at de kan reise rundt og kartlegge en del aktuelle spillere nå. Det blir spennende å se hva de detter ned på og hvem som får sjansen, sier MFK-treneren.

Norge skal møte Luxembourg (2/6) og Hellas (6/6) i privatlandskamper på neste samling. VM-kvalifiseringskampene mot Nederland, Latvia og Gibraltar spilles i september.