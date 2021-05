Måtte vente i 858 dager: Her senker han erkerivalen med sin første MFK-scoring

Rosenborg – Molde 2-3

LERKENDAL: Det var euforiske scener som utspant seg både på banen og på benken da Martin Bjørnbak satte inn 3-2 på overtid på Lerkendal mandag kveld. Scoringa sikret Molde Fotballklubbs første triumf borte mot Rosenborg siden 2014. Og det med kanskje den mest usannsynlige matchvinneren av alle ute på banen.

Da Martin Bjørnbak ble hentet fra Bodø/Glimt foran 2019-sesongen, hadde han etablert seg som en midtstopper med målteft. I 2018 noterte han seg for fire nettkjeninnger, og allerede i første treningskamp for MFK fant han nettmaskene mot LSK.

– Kunne ikke kommet på et bedre tidspunkt

Men siden den gang har det sagt stopp. Helt til i kveld. Den normalt så sindige nordlendingen hadde et bredt glis bak munnbindet i det han møtte Romsdals Budstikke i intervjusonen på Lerkendal.

– Den første scoringa kunne ikke kommet på et bedre tidspunkt. Klubben har ikke vunnet her på sju år, så da var det utrolig godt å få brutt den rekka, sier Bjørnbak, som forteller om kaotiske sekunder etter at ballen var satt i nettet.

Videre forteller han at scoringa er noe han har ventet på.

– Jeg har kjent på det, og fått høre det fra flere. Børre (Steenslid, trener) har mast på meg om at den burde komme snart. Da var det deilig at den kom akkurat i dag.

Ny sveis var svaret?

I flere år har Bjørnbak hatt det karakteristiske lange blonde håret. Det forsvant foran kampen mot Brann 16. mai. Med et smil om munnen ymter han frampå at det kanskje kan ha en sammenheng at nettkjenninga kom etter at barbermaskina var i aksjon.

– Nå ser jeg i alle fall ordentlig. Jeg har hele bildet foran meg, så det kan hende det ligger noe i det, slår han fast.

– Mistet aldri troa

Midtstopperen mener seieren på Lerkendal bare er enda et bevis på den lagmoralen MFK har opparbeidet seg. For selv om Rosenborg kjørte mye av andreomgangen, og Molde-laget slet med å få til all verden, ga de aldri opp. Bjørnbak forteller at det skjedde noe med laget i minuttene før de fikk kranglet inn 2-2.

– Vi mistet aldri troa. Så lenge vi bare var ett mål bak, vet vi at alt kan skje. Vi har spilt kamper hvor vi har vært ganske kjørt til tider, men kommet oss tilbake. Det så vi i Europaligaen. Når vi har kvalitet som kommer inn fra benken med både scoring og målgivende, viser det at vi kan ta hvem som helst.

Setter skalpen høyt

Selv har han inne i sin tredje sesong i Molde-drakta. Han vet godt hva det betyr at det endelig løsnet på Lerkendal.

– Man merker det i oppbygginga til kampen. Man får flere lykkeønskninger når det skal spilles her. Det betyr utrolig mye for både oss og hele byen, og endelig satt den.

– Denne seieren kom tidlig i sesongen. Har dere nå skaffet dere et psykologisk overtak i gullkampen?

– Vi vet vi fortjener større ting når vi kommer hit og vinner. Men til slutt er det det kjedelige svaret med at dette også bare er tre poeng. Vi får like mye både på torsdag og søndag, sier Martin Bjørnbak.