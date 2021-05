Forlot Tromsø som reserve - i kveld vil han ta revansj

Høyrebacken kom til MFK i februar i fjor. Året før fikk han kun starte fire kamper for Tromsø i eliteserien.

– Jeg er hundre prosent klar. Dette er en kamp jeg har gledet meg ekstra mye til. Det blir spesielt å komme tilbake til Tromsø, sier 20-åringen.

– Blir dette en personlig revansj? Vil du vise dem hvor god du har blitt?

– Det er klart det vil være artig å komme dit hvis jeg får spille og gjør det bra. Jeg vil gjerne vise at jeg har tatt store steg etter at jeg fikk begynne å spille kamper i Molde. Men jeg føler ikke at jeg har noe å bevise eller at Tromsø skal angre på at de ikke satset på meg og solgte meg. Det er mest slik at jeg vil gripe muligheten og vise for meg sjøl at jeg er god nok, sier Holmgren Pedersen.

Aldri spilt mot Tromsø

Han slår fast at det blir spesielt å møte gamle lagkamerater, trenere og støtteapparatet på Alfheim. I fjor spilte Tromsø i 1. divisjon.

– Jeg har aldri spilt mot Tromsø før, i hvert fall ikke A-laget. Det blir en helt ny opplevelse, så det blir artig. Jeg var der i to og et halvt år og kjenner nesten hele gjengen.

– Er det noen du gleder deg ekstra mye til å møte ute på banen?

– Ja, det er jo de yngre spillerne, og først og fremst August Mikkelsen. Det var han jeg var mest sammen med i TIL, så blir gøy hvis vi møtes på hvert vårt lag. Det blir en litt rar følelse å gå ut på min gamle hjemmebane i Molde-drakt, men jeg prøver å ikke tenke så mye på det. Jeg må bare gjøre det jeg vanligvis gjør og spille på det jeg er god til. Jeg må bruke mine sterkeste ferdigheter og ikke prøve å gjøre noe annerledes, sier han.

Følges tett av Ståle Solbakken

Holmgren Pedersen regner ikke med at han får veldig mye støtte fra tribunen i kveld.

– Jeg har ikke mye familie i Tromsø-området, de fleste er fra Hammerfest og bor i Finnmark. Så det blir nok ingen familiemedlemmer på tribunen denne gangen, sier han.

Landslagets assistent Kent Bergersen har vært på besøk i Molde de siste dagene. Marcus Holmgren Pedersen er ett av navnene på lista til landslagssjef Ståle Solbakken.

– Det er selvfølgelig en ambisjon å komme på landslaget, det har jeg satt som et konkret mål. Det hadde vært kult å representere Norge. Dette er noe jeg jobber hardt for og absolutt har trua på at jeg skal klare en dag, sier unggutten som inntil videre er U21-landslagsspiller.

– Formidabel utvikling

Erling Moe er full av lovord om det Holmgren Pedersen har gjort etter overgangen til Molde.

– Jeg synes utviklinga har vært formidabel. Han kom jo i fjor vinter, og ble i utgangspunktet hentet som «cover» for Kristoffer Haraldseid. Da han ble skadet, grep Marcus anledningen skikkelig. Han har tatt sjumilssteg, og kan utvikles enda mer i årene som kommer. Han har noen egenskaper som gjør ham veldig interessant å jobbe med, sier Erling Moe.

Molde møter Tromsø på Alfheim klokka 18 i kveld. Kampen vises på Discovery+ og Eurosport Player. Du kan også følge kampen på Rbnetts tekst-live eller lytte til sendinga på 1FM.