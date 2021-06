Frekk frisparkperle da Molde svarte Bodø/Glimt

(Molde-Sarpsborg 08 4–1) Samtidig som Bodø/Glimt herjet med Strømsgodset, stanget Molde lenge mot Sarpsborg 08. Men en forrykende andreomgang toppet med et lurt frispark sørger for at Molde holder tritt helt i toppen.