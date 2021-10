Det er Moldes verste tap siden 0–8-tap mot Stabæk 2006.

Samtidig vant Bodø/Glimt mot Sandefjord og økte ledelsen på tabelltoppen til syv poeng. Inntil onsdag, da Glimt vant «seriefinalen», var avstanden bare ett poeng ned til Molde.

Det er bare igjen 15 poeng til å kjempe om.

– Det er flaut rett og slett. Det skal ikke skje, sier Moldes Ola Brynhildsen til VG utenfor garderobene på Marienlyst.

– Vi bare beklage for fansen det som skjer. Vi må opp på hesten igjen. Vi kan ikke avslutte sesongen på denne måten. Det er ikke akseptabelt.

– Vi har en skikkelig svart dag på jobb, sier trener Erling Moe.

– Det var en grei start, så var det ned med rullgardinen. Godset var gode, men vi gjør det etter hvert lett for dem. Nå må vi bare se på oss selv, se oss selv i speilet og prøve å sette sammen noe til neste helg.

– Nå er det bare å glemme seriegullet?

– Ja, nå er det kjørt! I dag er vi flaue over prestasjonen. Det må vi bare akseptere. I dag er det mye rart. Katastrofe, sier Erling Moe.

– Vi skal ikke skylde på enkeltindivider. Vi skal ikke peke på enkeltspillere etter en slik forestilling. Også jeg har skyld. Vi er skrekkelige for å si det rett ut, sier Molde-treneren til VG.

HELSVAFRT: Morten Bjørnbak fikk tidlig i 2. omgang rødt kort. Foto Beate Oma Dahle

Molde fikk en scoring feilaktig annullert tidlig (Ola Brynhildsen var aldeles ikke i offside da han fikk pasningen fra Ohi Omoijuanfo), mens Strømsgodsets Fred Friday fikk en scoring helt korrekt annullert.

Etter 35.59 i 1. omgang startet en vanvittig sluttspurt før pause av Strømsgodset:

1–0: Fred Friday. Martin Bjørnbak mister ballen på vei fremover - og denne gang er det ikke offside. Det sørger Sheriff Sinyan for.

2–0: Johan Hove. Lars-Christopher Vilsvik legger en perfekt pasning med hodet - og Hove chipper ballen vakkert forbi Linde. Sinyan er etter ballen og er nær den - men den går videre fra hans bein og i mål. Ballen hadde trolig gått i mål også uten Sinyans hjelp.

3–0: Straffe ved Herman Stengel. Tobias Gulliksen blir ulovlig stoppet av Etzaz Hussain, og Stengels straffe kunne ikke en målmann i verden ha reddet, heller ikke Moldes Andreas Linde.

4–0: Tobias Gulliksen gjorde det meste riktig. Her scorer han Godsets fjerde mål. Foto Beate Oma Dahle

Tidligere Molde-kaptein Knut Anders Fostervold er betenkt.

– Det er mange av spillerne som gjemmer seg, og det ser ikke ut som de stoler på hverandre, sier han.

– Når de først møter motgang, knekker de helt sammen. Dette sitter i hodet, mener Fostervold.

– Vi må reise oss etter dette. Dette er ikke Molde. Vi må tilbake og vise at vi skal være det beste laget i ligaen. Det har vi kvaliteter til, sier Ola Brynhildsen.

– Jeg tenker at dette var fryktelig dårlig av oss. Vi henger ikke sammen. Vi har veldig dårlig dag på jobben etter at jeg har noen grunner til at det skjer, sier Erling Knudtzon.

Mens Strømsgodset var påskrudd fra første sekund og så ut som den gullkandidaten Molde er, skuffet gjestene stort.

Molde kom på banen i 2. omgang med Rafik Zekhnini inn for Etzaz Hussain, som hadde hatt en fæl avslutning på 1. omgang.

Viljar Myhra sto bare de første 29 minuttene i Godset-målet. Keeperen måtte forlate banen fordi han følte seg uvel og inn kom Morten Sætra, som ikke hadde spilt en Eliteseriekamp siden 5. august 2019. Den gang slapp han inn tre mot Bodø/Glimt.

Men søndag var han både god og heldig da han etter åtte minutter i 2.omgang nektet Ola Brynhildsen redusering. Skuddet traff Sætra i brystkassen.

Et par minutter senere gjorde Martin Bjørnbak kvelden helsvart både for seg selv og Molde da han la ned Fred Friday på full fart igjennom. Molde-stopperen var nok litt uheldig etter som han skled, men dommer Sivert Amland kunne ikke gjøre annet enn å sende Bjørnbak i garderoben.

Et kvarter før slutt viste Tobias Fjeld Gulliksen (18) nok en gang sin klasse. Han styrte inn 4–0 på et innlegg ved første stolpe etter glitrende innlegg fra Halldor Stenevik.

Så la innbytter Kristoffer Tokstad på til 5–0. Da ble det stående applaus på Marienlyst.

Men det var ikke slutt med det: Tobias Fjeld Gulliksen satte inn 6–0 på overtid - og manifesterte at han var banens ener.

– Det kan være min beste kamp i Godset. Hvorfor det smalt så bra i dag, vet jeg ikke, men det var gøy og moro å bidra helt inn, sier han til VG.

– Det er en mentalitet i gruppen vår at vi aldri er helt fornøyde, mener Gulliksen.

– Kan dere gjenskape dette?

– Helt klart. Jeg synes vi var gode også mot Glimt her hjemme.