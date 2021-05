Karakterer fra topp til bunn: Sjekk årets første Molde-børs

Molde – Kristiansund 2-0

Ohi Omoijuanfo kom nylig tilbake fra langvarig skade og kunne blitt en av heltene i serieåpninga mot KBK, men spissen brente straffesparket på stillinga 0-0 og bommet også på en kjempesjanse i andre omgang. I motsatt ende av skalaen var Eirik Ulland Andersen og Fredrik Aursnes Moldes beste spillere – etter Romsdals Budstikkes mening.

Her er MFK-børsen mot Kristiansund:

Andreas Linde 6

Ingen verdens ting å gjøre i første omgang, bortsett fra å plukke opp et par baller som spratt inn i boksen. Trengte ikke gjøre noen kvalifiserte redninger før han hindret redusering med en benparade. Sterkt etter 72 uvirksomme minutter. Et svakt utspill. En god utboksing i feltet.

Birk Risa 5

Ble felt av Kastrati før straffesparket. Noen tilløp offensivt, men fikk ikke like store rom som Knudtzon på motsatt side. Få problemer defensivt, men ikke trygg med ballen i alle situasjoner. Vant noen viktige dueller.

Martin Bjørnbak 6

Smart og sterk da han løp opp Kastrati og avverget stor sjanse. Full kontroll på alt som kom hans veg, både langs bakken og i lufta. Nær scoring da han prøvde å stusse et frispark videre mot mål.

Stian Gregersen 6

Tråkket til mot Kastrati i første duell og demonstrerte hvem som bestemte. Sterk og smart i duellene. Blokkerte farlig skudd fra Diop. Godkjent og kontrollert stopperspill, uten at han trengte å ta fram sine ypperste kvaliteter.

Erling Knudtzon 6

Startet på høyreback siden Holmgren Pedersen er småskadet. Involvert i forarbeidet til 1-0. Stadig en offensiv trussel på høyreflanken. Brukte farta og gjorde seg spillbar. Solid levering i uvant posisjon.

Fredrik Aursnes 8

Klok og presis ballfordeler på midten, og ballvinner over hele banen. Målgivende da han satte opp Ulland. Strålende innlegg til Brynhildsen-sjanse. Også nest sist på ballen før Brynhildsens scoring. Smart frispark kunne blitt ny målgivende. Stygg tabbe ga KBK gratis kjempesjanse. Scoring annullert for offside. Burde scoret på overtid.

Etzaz Hussain 6

Hardtarbeidende og ofte riktig plassert, som vanlig. Tok ansvar verbalt i Eikrems fravær, og pisket opp medspillerne. Pådro seg unødvendig gult kort da han taklet Diop for seint. Nær scoring på godt langskudd. Noen elegante stikkere.

Ola Brynhildsen 6

Åpnet med fin dragning i 16-meteren, men slo bort ballen. Stor mulighet da han stupheadet på keeper. Viste ro og overblikk da han prikket inn 2-0 i lengste hjørne. Falt litt ut av kampen i perioder og lyktes ikke alltid med ballen. Byttet ut.

Eirik Ulland Andersen 8

Fikk sjansen i Eikrem-rollen og leverte glitrende. Lekker flikk satte opp Hestad. Kom ofte i god posisjon rundt 16-meteren. Nær scoring med frekt frispark. Høy klasse da han plasserte ledermålet hardt i hjørnet. Nær ny scoring, men skuddet ble blokkert. Leken pasning nådde nesten Ohi. Slo frisparket før den annullerte scoringa. Ut i sluttminuttene.

Eirik Hestad 7

Ble spilt fri inne i boksen, men innlegget ble blokkert. Lekker detalj da han hælsparket før 1-0. Ofte involvert med gode valg og vurderinger, overhopp og kombinasjoner. Fantastisk raid da han kippet ballen elegant – i stolpen og ut. Har tydeligvis funnet storformen tidligere enn vanlig i år. Dette var Hestad slik vi liker å se ham.

Ohi Omoijuanfo 2

Startet som forventet på topp. Blåste ballen langt over da han skulle gi Molde ledelsen på straffe. Lite involvert i spillet og sjelden rettvendt med ball. Bommet på åpent mål da han fikk returen etter Hestads stolpeskudd. Langt igjen til toppformen etter skadeavbrekket. Byttet ut.

David Fofana –

Inn for Ohi de siste 20 minuttene. Viste seg fram med kraft og frekkhet første gang han fikk ballen. Avblåst for offside da han headet og Aursnes scoret på returen. Brøytet seg fri gang på gang og var mest uheldig som ikke scoret et mål eller to. Fantastisk debut av 18-åringen. Viste liten interesse for å bidra i det defensive presset til MFK.

Björn Bergmann Sigurdarson –

Virket tent og frisk da han kom inn for Brynhildsen siste kvarteret. Løp seg fri foran mål, men pasninga fra Hestad nådde ikke fram.

Mathis Bolly –

Fikk noen minutter for Ulland Andersen uten at han rakk å bli særlig involvert. Fikk en bakromspasning som var litt for lang.