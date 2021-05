Dette mener Moe ble den avgjørende faktoren i den dramatiske seieren

Rosenborg -Molde 2-3

LERKENDAL: – Dette var veldig deilig. Denne seieren viser at vi er en god gjeng som er godt trent og står distansen. Dette er første gang siden 2014 at vi reiser herfra med mer enn ett poeng. Derfor er jeg veldig godt fornøyd, oppsummerer Moe overfor Rbnett.

– Men du tar ikke av, ser det ut til?

– Nei, nei. Vi har bare spilt fire kamper. Men i starten er dette viktig. Vi må få med oss mest mulig.

Men Molde-sjefen er helt med på at seieren på Lerkendal er viktig av flere grunner. Samtidig vil han ikke si at det var en barriere som ble brutt.

– Det er klart det er viktig, men noen barriere er det vel kanskje ikke. Vi må ikke glemme at vi stort sett har tatt dem hjemme på Aker stadion. Men de har ofte vunnet her, så jeg skal ikke legge skjul på at det er utrolig godt å vinne kamper som dette. Vi viser at vi også kan dra i land seire hvor vi ikke bare ligger over motstanderen hele kampen. Vi klarer også å vinne kamper hvor vi sliter litt, understreker han.

Tydelige beskjeder

I sluttminuttene var han konstant ute ved krittet og skrek ut meldinger. Men det var han ikke alene om. Helt opp på pressetribunen kunne man også høre kaptein Magnus Wolff Eikrem skrike instruksjoner og beskjeder til lagkameratene, etter at han ble tatt av tidligere i omgangen. Moe trekker på smilebåndet i det Romsdals Budstikke beveger seg inn på episodene.

– Det er akkurat slik jeg ønsker det skal være. Engasjement for det vi holder på med er en av de største drivkreftene vi har.

Men selv om seieren smakte godt, var det ikke alt han var helt tilfreds med i gjennomføringa. Likevel er det ingen tvil om at det ikke betyr all verden så lenge man vinner på Lerkendal.

– Jeg synes det er en jevn førsteomgang, før Rosenborg har mer ball etter pause. Da slet vi tidvis med å få satt sammen pasningsspillet vårt. Men i det vi fikk overgangene til å sitte var vi livsfarlige. Vi ser også at i det vi gjorde byttene ble vi farligere, slår han fast, og peker på nettopp det som en av de viktigste faktorene for seieren.

Både Eirik Hestad, som bidro med scoring og målgivende, og David Fofana var direkte involvert i at det til slutt ble Molde-seier. Moe måtte ta det han selv beskriver som tøffe valg foran kampen, hvor han blant annet måtte benke nevnte Eirik Hestad. Det lønner seg å ha flere kort å spille på, mener treneren.

– Vi får betalt for å ha en sterk stall. Vi sto distansen godt, og da får vi betalt i form av tre gode poeng, sier Erling Moe.