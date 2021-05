Bjørnbak med klar tale: Forsvaret må ta på seg skylda for poengtapet

Tromsø – Molde 3-3

ALFHEIM: Det startet bra for Molde borte mot nyopprykkede Tromsø. Ohi Omoijuanfo, som fikk fornyet tillit på topp, sendte MFK foran allerede etter ti minutter. Men omtrent før Erling Moe og resten av Molde-benken hadde rukket å sette seg igjen, utlignet «gutan» ved Moses Ebiye. Og selv om klassescoringer signert Ola Brynhildsen og enda en fra Omoijuanfo, reduserte vertene nok en gang minuttet før pause.

Forsvarssjef Martin Bjørnbak mener baklengsmålene burde vært unngått, og at MFK skulle ledet 3-0 til pause, etter det som tross alt var en solid spillemessig gjennomføring av en førsteomgang på bortebane.

– Kun oss selv å takke

Han er også tydelig på at tre mål på bortebane burde holde i massevis til å få med seg alle poengene hjem.

– Vi har kun oss selv å takke. Det er dårlig av oss at vi ikke drar herfra med tre poeng. Da er dette ekstra bittert, sier Bjørnbak til Rbnett.

Da Eric Kitolano i tillegg satte inn en fortjent utligning en halvtime før slutt, klarte aldri Molde å svare.

– Var det noe Tromsø kom med som overrasket dere?

– Nei, vi hadde god kontroll på hva vi kunne forvente oss. Men i andreomgangen fikk de til mye av det. Jeg synes egentlig vi leverte en god førsteomgang, men da setter de begge sjansene de har, poengterer midtstopperen.

– Ugunstig

Samtidig presiserer Bjørnbak at laget gjorde det ekstra vanskelig for seg selv med tidspunktene baklengsmålene kom.

– Det er fryktelig ugunstig. Og alle målene er fryktelig billige. Vi visste at keeperen deres slo langt i rommet mellom oss, så det var spesielt dårlig av oss, sier han, og sikter til 3-3-scoringa.

– Må forsvaret ta på seg skylda for poengtapet her?

– Ja, det synes jeg. Det er mange småfeil som blir store til slutt, for målene er ikke ferdigscora. Vi kunne avverget det, men det ble feil på feil. Det er for dårlig av hele laget, men selvfølgelig er det vi som er der bak som må ta det meste av ansvaret. Sånn som kampen var, burde vi tatt tre poeng.

Skuffelse og frustrasjon var også følelsen Erling Moe satt igjen med etter kampslutt.

– Vi visste at dette kom til å bli tøft. Men når vi scorer tre borte, skal det holde. Jeg synes de slipper lett til, og det er på våre feil. Vi er skuffet over det, oppsummerer Moe overfor Rbnett i den iskalde intervjusonen utenfor Alfheim.

Hadde snakket om det på forhånd

På vei ut av stadion uttrykte flere av Molde-spillerne sin frustrasjon over at scoringene kom i situasjoner de hadde snakket om og forberedt seg på hele uka. Det var tydelig at det gjorde opplevelsen ekstra bitter.

– At målene kommer omtrent utelukkende på det vi har snakket om på forhånd irriterer meg. I tillegg ble kampen rotete, og vi klarte ikke helt å bli venn med ballen. Vi skulle skapt enda mer framover, selv om tre mål på bortebane i grunn er nok. Det ble lite rytme i det. Men vi får ta med oss noe av det vi gjør i førsteomgangen, også får vi rette på det til søndag, oppsummerer treneren, og sikter til møtet med Brann 16. mai.